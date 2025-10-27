Der deutsche Leitindex startet verhalten in eine ereignisreiche Woche. Weder die Entspannungssignale im Handelsstreit noch Konjunkturdaten bewegen die Märkte. Vor den Zinsentscheidungen von Fed und EZB sowie zahlreichen Quartalszahlen halten sich Anleger mit Engagements zurück.Der deutsche Aktienmarkt hat einen durchwachsenen Start in die neue Börsenwoche hingelegt. Signale einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit fungierten am Montag ebenso wenig als Kurstreiber wie aktuelle Konjunkturdaten ...

