Cathie Woods ARK Invest nimmt Gewinne bei US-Techwerten mit - und setzt stärker auf China und Biotech.Die börsengehandelten Fonds (ETFs) von Cathie Woods ARK Invest haben am Freitag laut der täglichen Handelsmitteilung des Unternehmens mehrere bedeutende Umschichtungen vorgenommen. Demnach verringerte ARK seine Positionen in hoch bewerteten Technologiewerten wie Advanced Micro Devices (AMD), Shopify und Palantir Technologies. Die Beteiligungen an Baidu sowie an ausgewählten Biotech-Unternehmen wie Pacific Biosciences und Arcturus Therapeutics wurden ausgebaut. ARK realisiert Gewinne bei US-Techaktien Die größte Transaktion des Tages kam aus dem ARK Innovation ETF, der 23.717 AMD-Aktien im …
