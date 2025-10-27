Cathie Woods ARK Invest nimmt Gewinne bei US-Techwerten mit - und setzt stärker auf China und Biotech.Die börsengehandelten Fonds (ETFs) von Cathie Woods ARK Invest haben am Freitag laut der täglichen Handelsmitteilung des Unternehmens mehrere bedeutende Umschichtungen vorgenommen. Demnach verringerte ARK seine Positionen in hoch bewerteten Technologiewerten wie Advanced Micro Devices (AMD), Shopify und Palantir Technologies. Die Beteiligungen an Baidu sowie an ausgewählten Biotech-Unternehmen wie Pacific Biosciences und Arcturus Therapeutics wurden ausgebaut. ARK realisiert Gewinne bei US-Techaktien Die größte Transaktion des Tages kam aus dem ARK Innovation ETF, der 23.717 AMD-Aktien im …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.