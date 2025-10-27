Die Aktie von Palantir Technologies (NYSE: PLTR) hat in den vergangenen Wochen kräftig zugelegt und notiert aktuell bei 163 EUR (umgerechnet rund 174 USD). Das entspricht einem Plus von rund 12 % innerhalb von fünf Handelstagen - ein neues 52-Wochen-Hoch. Treiber der Rallye sind Berichte über neue Regierungsverträge in Europa, Fortschritte im kommerziellen KI-Geschäft sowie eine strategische Partnerschaft mit Lumen Technologies. Anleger sehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
