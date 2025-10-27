© Foto: Ren Junchuan - Xinhua via ZUMA Wire

China zeigt Deutschland, wo der Hammer hängt. Nicht nur, dass Außenminister Johann Wadephul seine China-Reise wegen Terminabsagen aufgeben muss; auch deutsche Unternehmen werden gezielt erpresst.Schlappe für die Bundesregierung! Erst Chip-Stopp über die Niederlande, dann Spionage und die Quasi-Ausladung des Deutschen Außenministers. China lässt die Muskeln spielen und will zeigen, wer am längeren Hebel sitzt. Nach neuen Vorschriften, die China im April einführte und im Oktober drastisch verschärfte, müssen ausländische Unternehmen extrem detaillierte, vertrauliche Daten einreichen, um eine sechsmonatige Importlizenz für Seltene Erden zu erhalten. Die Formulare fordern laut …