Zehn Top-Dividendenwachstumsaktien mit solider Bilanz, Preissetzungsmacht und laut Morningstar deutlichen Bewertungsabschlägen - ideal für Langfristinvestoren. Dividendenwachstumsaktien sind keine Schlagzeilenwerte - aber sie bilden für viele Investoren das stabile Fundament im Depot. Während die großen Gewinner des Jahres 2025 überwiegend aus dem KI- und Wachstumssegment stammen, hat die Anlageklasse der Dividendenwachstumswerte zuletzt spürbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE