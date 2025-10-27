Zehn Top-Dividendenwachstumsaktien mit solider Bilanz, Preissetzungsmacht und laut Morningstar deutlichen Bewertungsabschlägen - ideal für Langfristinvestoren. Dividendenwachstumsaktien sind keine Schlagzeilenwerte - aber sie bilden für viele Investoren das stabile Fundament im Depot. Während die großen Gewinner des Jahres 2025 überwiegend aus dem KI- und Wachstumssegment stammen, hat die Anlageklasse der Dividendenwachstumswerte zuletzt spürbar ...

