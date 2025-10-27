Bitcoin steigt auf 115.000 USD, während schnellste BTC-L2 Bitcoin Hyper 25 Mio. $ erreicht

Am heutigen Tage konnte Bitcoin wieder die Marke von 116.000 USD anlaufen und hält sich derzeit bei 115.000 USD. Zeitgleich hat der Presale der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper (HYPER) derweilen mehr als 25 Mio. USD erreicht.

Das neueste Entwickler-Update dürfte dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben. Denn die Kerninfrastruktur wurde weiter aufgebaut, welche die Layer-2 antreibt. Somit soll das Ökosystem noch freundlicher für die Entwickler gestaltet, die Zuverlässigkeit gesteigert und die Skalierbarkeit erhöht werden - was alles für das langfristige Wachstum entscheidend ist.

All diese Entwicklungen werden jedoch nicht nur den frühen Investoren von Bitcoin Hyper zugutekommen. Darüber hinaus wird erwartet, dass das neue Ökosystem die Nachfrage nach BTC selbst bedeutend steigern kann, während sich das Narrativ zunehmend in Richtung einer nutzenorientierten Nachfrage verlagert.

Zum aktuellen Zeitpunkt haben Interessierte nur noch weniger als 48 Stunden Zeit, um die HYPER-Coins in der aktuellen Vorverkaufsphase für den derzeitigen Preis von 0,013185 USD zu kaufen, weil dann schon mit der nächsten Phase eine weitere Preiserhöhung eingeleitet wird.

Bitcoin-Kurs steigt durch neuen Optimismus der Investoren

Noch zu Beginn des Monats hatte Bitcoin ein neues Allzeithoch von 126.000 USD ausgebildet. Seitdem ist er aufgrund des Wirtschaftskrieges und der angedrohten Zölle für chinesische Importe in Höhe von 100 % bis auf 104.000 USD abgestürzt. Mittlerweile konnte sich BTC davon wieder erholen und hat seit dem 13. Oktober erstmalig wieder 116.000 USD erreicht.

Quelle: https://www.coingecko.com/en/coins/bitcoin

Wie auch die Aktien hat Bitcoin heute wieder eine Erholungsrally und ein Kursplus von 1,26 % verzeichnet. Denn die Stimmung der Investoren hat sich aufgrund des Treffens zwischen dem chinesischen und amerikanischen Handelsminister wieder deutlich verbessert, da sich bereits auf einen Entwurf für ein Handelsabkommen geeinigt werden konnte.

Ende dieser Woche sollen sich dann auch noch Donald Trump und Xi Jinping in Südkorea treffen, um dieses zu finalisieren. Somit konnte eine der größten Sorgen der Investoren eliminiert werden, während außerdem die Gespräche mit Brasilien zuletzt wieder besser verliefen.

https://twitter.com/business/status/1982769894618701974

Zudem preisen die Märkte aktuell für die USA eine Zinssenkung um 25 Basispunkte für den 29. Oktober ein, wobei der Leitzins dann auf 3,75 % bis 4,00 % gesenkt wird. Nach Einschätzung der Polymarket-Nutzer liegt die Wahrscheinlichkeit derzeit bei 98 %, womit eine Wette in Höhe von 100 USD auf "keine Änderung" bei einem Gewinn 7.692 USD einbringen würde.

Quelle: https://polymarket.com/event/fed-decision-in-october/fed-decreases-interest-rates-by-25-bps-after-october-2025-meeting?tid=1761558499829

All diese Faktoren werden auch Bitcoin wieder antreiben, der sich aktuell in der historisch stärksten Phase des Jahres befindet. Zudem hat der bullische Uptober bisher erst einen Kursgewinn von 1,29 % eingebracht, wobei es im November durchschnittlich 46 % waren. Somit könnte in nächster Zeit noch einiges nachgeholt werden.

Möglicherweise ist jedoch kein Katalysator so entscheidend für die langfristige Nachfrage nach Bitcoin, wie die neue Layer-2 von Bitcoin Hyper, die nicht nur die Skalierbarkeit, sondern auch den Nutzen steigert.

Neues Infrastruktur-Upgrade stärkt das L2-Framework von Bitcoin Hyper

In der vergangenen Woche hat das Team von Bitcoin Hyper ein wichtiges Update veröffentlicht. Denn mit diesem wurden die Voraussetzungen für eine schnellere und zuverlässigere Layer-2 geschaffen.

Das Update beinhaltet verschiedene leichtgewichtige, modulare Tools wie RPC-Endpunkte, Node-Software und Netzwerküberwachungssysteme, mit denen die Entwicklung einfacher und effizienter vonstattengehen soll.

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1981745469819646099

Die neuen Tools wurden von den bereits bekannten Solana-Entwickler-Tools inspiriert, jedoch speziell auf das neue Ökosystem von Bitcoin Hyper angepasst. Damit können neue Projekte mit minimalen Veränderungen auf die Layer-2 migriert werden.

Dank der Kompatibilität mit Rust-basierten SDKs, APIs und CLIs werden neue Codierungsframeworks bei Bitcoin Hyper überflüssig. Dies führt dazu, dass die Entwickler schneller Anwendungen erstellen und starten können, die von der Skalierbarkeit von Solana und der Sicherheit von Bitcoin profitieren.

Alle Aspekte der Layer-2 wurden mit Hinblick auf Dezentralisierung, Zuverlässigkeit und Transparenz entwickelt, wobei sie unabhängig und nahtlos zusammenarbeiten sowie das Netzwerk online und sicher halten, während die Layer-2 mit Bitcoin verbunden ist.

Das Update von Bitcoin Hyper zeigt einmal mehr, wie die Entwickler Fortschritte mit ihrer Mission machen, ein offenes und leistungsstarkes Netzwerk zu erschaffen, in welchem die Sicherheit von Bitcoin zusammen mit der Solana-Geschwindigkeit und -Kosteneffizienz geboten wird.

BTC die Hauptwährung und HYPER der Treibstoff

Das neue Ökosystem von Bitcoin Hyper sorgt für das Fundament, mit welchem sich Bitcoin bewegen und nutzen lässt. Im Zentrum der Layer-2 befindet sich die kanonische Brücke, welche Bitcoins auf der Basischain einfriert und eine gewrappte Version dafür auf der Bitcoin Hyper herausgibt.

Die gewrappten BTC behalten denselben Wert wie die normalen BTC, können jedoch schneller und günstiger auf der Layer-2 bewegt werden. Ebenso ist die Nutzung innerhalb von dezentralen Anwendungen, DeFi-Diensten, Gaming-Projekten, Tokenisierung und mehr denkbar, welche alle von der Leistungsfähigkeit von Solana und der Sicherheit von Bitcoin profitieren.

Der native HYPER-Coin treibt das Ökosystem an und wird für die Gasgebühren, die Governance und das Staking benötigt, welches den Teilnehmern eine jährliche Rendite in dem eigenen Token zahlt.

Zusammen bilden sie eine attraktive Infrastruktur, bei der BTC das digitale Gold und HYPER den Treibstoff darstellt, welcher dieses nutzbar macht. Da alle Transaktionen mit der Bitcoin-Basischain verbunden sind, bleiben diese transparent und sicher, während die Nützlichkeit auf eine breitere und schnellere Wirtschaft expandiert wird.

So nehmen Sie am Presale von Bitcoin Hyper teil

Noch können sich Investoren frühzeitig Bitcoin Hyper anschließen, da sich das Projekt bisher noch im Vorverkauf befindet. Bezahlen lassen sich die HYPER-Coins mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder Bankkarten.

Wie bereits erwähnt, können die HYPER-Token auch über das Staking für ein passives Einkommen angelegt werden, welches derzeit eine Rendite in Höhe von 47 % zahlt, die an die Anzahl der gestakten Coins angepasst wird.

Für eine optimale Erfahrung während des Vorverkaufs wird die Wahl der Best Wallet ans Herz gelegt. Denn in dieser finden sich einige der neuesten Coins sowie zahlreiche besondere Vorteile für diese.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Bitcoin Hyper auf X und Telegram an, wo Sie besonders früh über die neuesten kurstreibenden Entwicklungen erfahren.

