Snorter Bot Token wird von den Börsen gelistet: Steigt er nun 100x?

Mit Spannung haben die Kryptoinvestoren auf den heutigen Tag geschaut, da der von vielen schon als der beste Krypto-Trading-Bot bezeichnete Snorter Bot Token erstmalig von den Kryptobörsen eingeführt wurde.

Noch zuvor hatte der Presale fast 5 Mio. USD eingenommen und den SNORT-Coin zuletzt für einen Preis in Höhe von 0,1083 USD angeboten. Somit hat er schon in der Frühphase seinen Wettbewerber Banana Gun um rund 5x übertroffen.

Zudem führte das Team ein Burning im Umfang von 50 % der Gesamtversorgung durch, um somit die Markteinführung zusätzlich anzutreiben. Darüber hinaus haben die Investoren 25 Mio. SNORT-Coins über den Staking-Pool gesperrt, was ihre Überzeugungen verdeutlicht und den Effekt ebenfalls verstärkt.

Bis zum Start des Handelsroboters müssen die Anleger laut den Aussagen des Teams auch nicht mehr lange warten. Daher sind die nächsten Stunden für die Investoren nun entscheidend, um sich möglichst frühzeitig zu positionieren.

Denn der SNORT-Coins wurde um 15:00 Uhr erstmalig für den Handel freigegeben und hat nach den ersten Gewinnmitnahmen bereits einen beachtlichen Bounce verzeichnet, der auf mehr hindeutet, zumal das Volumen mittlerweile fast ausschließlich grün geworden ist.

SNORT-Coin wird erstmalig von den Kryptobörsen eingeführt

Heute fand das Debüt des SNORT-Coins statt, der jetzt über die Ethereum-DEX Uniswap handelbar ist. Wie zu erwarten war, haben die Vorverkaufsinvestoren schnell ihre Gewinne durch die schrittweisen Preiserhöhungen der verschiedenen Phasen mitgenommen.

Somit kam es zu einer Korrektur des SNORT-Kurses bis auf 0,05382 USD, was im Vergleich zum letzten Vorverkaufspreis einem Verlust von 50,32 % entspricht und relativ wenig ist, wenn man an andere Presales denkt, die bis zu 80 % und mehr verlieren. Daher hat sich SNORT deutlich besser gehalten, wobei er nach dem Kapitulationsmuster schnell wieder nachgekauft und bis auf 0,06966 USD getrieben wurde, was ein Plus von 29,45 % ist.

Denn immer mehr Trader kennen das typische Muster nach dem Launch von Presales, die nach den ersten Gewinnmitnahmen häufig danach steile Anstiege verzeichnen, welche schnell mal zwischen 30 und 70 % und sogar mehr einbringen können.

Während das erste Volumen von SNORT primär bärisch war, haben zuletzt die Bullen die Mehrheit ausgemacht, sodass ein größerer Bounce nun kommen kann, insbesondere, wenn das bullische Volumen nun auch noch steigt. Zudem konnte sich indessen ein doppelter Boden bilden, welcher die Wahrscheinlichkeit noch einmal erhöht.

In einer Woche kann es dann nochmal im Zusammenhang der Freigabe der gestakten SNORT-Coins zu einem Abverkauf kommen, wobei eine positive Kursentwicklung tendenziell die Haltezeit verlängert und vice versa. Daher sollten Investoren den nächsten Montag und die Uhrzeit gut im Auge behalten.

Burning verdoppelt die Seltenheit von SNORT und steigert Aufwärtspotenzial

Am 24. Oktober hat das Team von Snorter bekannt gegeben, dass sie 250 Mio. SNORT-Coins dauerhaft aus dem Verkehr nehmen werden, was die Hälfte der Gesamtversorgung von insgesamt 500 Mio. Token entspricht. Somit hat sich die Knappheit des SNORT-Coins schlagartig verdoppelt.

Quelle: https://web3toolkit.com/en/token-burner/burn-details?txn=0x0e6673b062dfd5dc31f2cbf03b173bea6c1b84d8d0d124f361b6a10a568b2f9d

Dieser Schritt hat die Perspektive auf den Coin deutlich verbessert. Vorher war es eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von 54 Mio. USD. Damit müsste der Preis des Coins von 0,1083 USD auf rund 0,216 USD steigen, was einer Rendite von 2x entspricht.

Snorter kann somit für einen Angebotsschock sorgen, insbesondere im Vergleich mit anderen Krypto-Trading-Bots. So ist Banana Gun, der aktuell führende Telegram-Handelsroboter, bis auf eine Marktkapitalisierung von 250 Mio. USD gestiegen, was im Vergleich zu SNORTS aktueller Bewertung einem Anstieg von 15x entspricht. Auf seinem Höhepunkt waren es bei BANANA sogar gegenüber der Vorverkaufssumme 208x.

Eine solche Kursentwicklung zusammen mit der Leistungsfähigkeit von Solana, der Multichain-Funktionalität und den niedrigsten Transaktionsgebühren unter den Trading-Bots könnte schnell weitere Investoren anziehen und höhere Kursanstiege begünstigen. Hinzu kommt das Burning, um jedem Coin die doppelte Hebelwirkung zu gewähren.

Somit könnte es sich auch bei den genannten Kurszielen der Analysten für den SNORT-Coin mit 100x gar nicht nur um wilde Spekulationen, sondern um eine arithmetische Annäherung an die Realität handeln.

Darum hat Snorter so viele Investoren überzeugt

Der Handelsroboter von Banana Gun erzielt ein wöchentliches Handelsvolumen in Höhe von rund 266 Mio. USD, womit er aktuell führend ist. Bald soll hingegen schon der Snorter Bot starten und könnte ihm bedeutende Marktanteile abnehmen.

Denn Snorter basiert vollständig auf der Solana-Blockchain, womit er von ultraschnellen Blockzeiten, einer Finalität von weniger als 1 Sekunde und fast nicht spürbaren Gebühren von weniger als 1 Cent profitiert.

Somit erhalten vor allem Trader mit vielen und schnellen Trades von dem Snorter Bot die meisten Vorteile. Der Handelsroboter ist hervorragend im Sniping, was den sofortigen Kauf eines neu erscheinenden Coins bezeichnet, wobei dies vornehmlich innerhalb des ersten Blocks geschieht. Damit steigen sie vor der Masse ein und erzielen viel höhere Gewinne.

Mithilfe des Tech-Stacks von Snorter wird dieser Prozess deutlich schneller und intelligenter gestaltet. Das System ist dabei darauf ausgelegt, die Live-Transaktionswarteschlange, die Validatoren-Feeds und die Liquiditätspools in Echtzeit zu überwachen. Damit sollen neue Launches erkannt und Trades fast sofort ausgeführt werden.

Andere Krypto-Trading-Bots wie Banana Gun und Maestro haben hingegen Schwierigkeiten, mit dieser Geschwindigkeit und Kosteneffizienz mithalten zu können.

Viele Investoren haben ein Auge auf den Snorter Bot geworfen, da er mit 0,85 % die niedrigsten Gebühren der Branche verspricht. Diesen Vorteil erhalten die SNORT-Tokeninhaber ebenso wie das unbegrenzte Sniping.

Dadurch sorgt das Projekt wiederum für einen organischen Nachfragetreiber nach dem eigenen Coin, während sich immer mehr Trader dem Ökosystem anschließen, ob sie nun semiautomatisch mit dem Bot oder mithilfe des Copytradings und der Trading-Experten handeln.

Weiter noch kann der SNORT-Token über das Staking-Protokoll langfristig angelegt werden, um auf diese Weise ein passives Einkommen in Höhe von dynamischen 99 % pro Jahr zu erhalten. Dass schon 25 Mio. Coins darüber gesperrt wurden, verdeutlicht den langfristigen Anlagehorizont, während die Umlaufversorgung zusätzlich verringert wird.

Künftig soll auch noch die dezentrale Governance hinzukommen. All dies sorgt dann für einen sich selbst verstärkenden Nachfragekreislauf, in welchem der Nutzen den Wert steigert und das Halten des SNORT-Coins für das langfristige Wachstum des Projektes von zentraler Bedeutung ist.

Jetzt mehr über Snorter Bot erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.