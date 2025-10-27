Strategy kauft 390 weitere Bitcoin: Michael Saylor bleibt auf Expansionskurs

Michael Saylor baut seine Bitcoin-Bestände weiter aus. Strategy, früher bekannt als MicroStrategy, hat im Oktober 2025 weitere 390 Bitcoin im Wert von rund 43,4 Millionen US-Dollar gekauft. Damit hält das Unternehmen nun 640.808 BTC - ein Gesamtwert von mehr als 73 Milliarden Dollar. Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 111.117 US-Dollar pro Coin.

Strategy bleibt damit seiner Linie treu: regelmäßig akkumulieren, unabhängig vom Marktumfeld. Saylor betrachtet Bitcoin nicht als kurzfristige Spekulation, sondern als zentrales Reserve-Asset seines Unternehmens. Der jüngste Zukauf zeigt, dass selbst hohe Kurse für Strategy kein Hindernis darstellen.

Vom Softwareanbieter zur Bitcoin-Holding

Strategy hat sich in den vergangenen Jahren vollständig gewandelt. Statt Unternehmenssoftware steht nun Bitcoin im Mittelpunkt der Bilanzpolitik. Mit der Rebrand im Jahr 2025 und der Aufgabe des alten Namens wurde diese Neuausrichtung endgültig vollzogen.

Heute ist Strategy die mit Abstand größte Bitcoin-Holding der Welt - kein anderes börsennotiertes Unternehmen besitzt auch nur annähernd so viele BTC. 640.808 Bitcoin befinden sich inzwischen in der Firmenbilanz, was Strategy zu einem zentralen Akteur in der institutionellen Krypto-Landschaft macht.

Das Ziel ist klar: Bitcoin soll als "digitales Gold" langfristig Werte sichern und den Unternehmenswert absichern. Diese konsequente Strategie hat nicht nur den Markt geprägt, sondern auch zahlreiche andere Firmen dazu inspiriert, eigene Krypto-Reserven aufzubauen.

Wie Strategy die Käufe finanziert

Um neue Bitcoin zu erwerben, nutzt Strategy regelmäßig den Kapitalmarkt. Das Unternehmen verkauft Preferred Shares - spezielle Aktien mit festen Ausschüttungen. Im Sommer kam mit der Serie "Stretch" (STRC) ein neues Modell hinzu, das flexible Mittelbeschaffung erlaubt, ohne klassische Kredite aufzunehmen.

Diese Finanzierungsform verschafft Strategy viel Spielraum, um unabhängig von Marktschwankungen zu agieren. Statt Schulden auszubauen, nutzt Saylor das Vertrauen der Investoren, um weiteres Kapital zu mobilisieren und die Bitcoin-Position konsequent auszubauen.

Signal an den Markt

Der neue Kauf mag im Vergleich zu den Milliarden-Transaktionen des Sommers klein wirken, doch die Botschaft ist eindeutig: Strategy bleibt aktiv, auch wenn der Preis sechsstellig ist. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass institutionelle Nachfrage nach Bitcoin längst kein kurzfristiger Trend mehr ist.

Seit dem ersten Kauf 2020 hat sich Strategy zum größten börsennotierten Bitcoin-Holder entwickelt. Die Aktie selbst hat Bitcoin in der Performance zeitweise übertroffen - dank des Kapitalmarkt-Hebels, den Saylor gezielt einsetzt.

Keine Kaufpause in Sicht

Saylor betont immer wieder, dass er Bitcoin als Vermögensbasis über Jahrzehnte sieht. Solange die Finanzierung funktioniert, dürfte Strategy weiter akkumulieren. Jede neue Emission schafft die Grundlage für den nächsten Kaufzyklus.

Für den Markt bedeutet das: institutionelle Nachfrage auf konstant hohem Niveau. Selbst wenn Bitcoin kurzfristig schwankt, sorgt Strategy mit seiner Bilanzpolitik für ein stabiles Fundament im Unternehmenssektor.

Disziplin statt Spekulation

Mit über 640.000 Bitcoin dominiert Strategy weiterhin den Markt der Corporate-Holder. Der jüngste Kauf zeigt, dass die Strategie funktioniert - konsequent, langfristig und unabhängig vom Kursrauschen.

Saylor bleibt damit einer der einflussreichsten Akteure der Branche. Sein Ansatz hat gezeigt, dass Bitcoin mehr sein kann als ein Investment - nämlich ein zentraler Bestandteil moderner Unternehmensfinanzierung.

