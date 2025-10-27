XRP unter Druck: Insider-Verkäufe schüren Anlegerängste

Der Kurs der Kryptowährung XRP ist zuletzt sehr schlecht gelaufen. Ist einer der Gründe dafür Druck durch Insiderverkäufe? Aktuelle Nachrichten sorgen bei Investoren für Angst, während charttechnische Analysten angesichts der aktuellen Situation und des umschlagenden Momentums sogar weiter fallende Kurse prognostizieren.

Ripple-Mitgründer transferiert 50 Millionen XRP

Tatsächlich gibt es beunruhigende Nachrichten um Insiderverkäufe bei der Kryptowährung. So kursieren auf X (ehemals Twitter) aktuell Berichte um Ripple-Mitgründer Chris Larsen. Dieser hat laut On-Chain-Daten kürzlich 50 Millionen XRP, die einen Gesamtwert von ca. 120 Millionen US-Dollar haben, transferiert bzw. womöglich sogar verkauft. Dies ist nicht das erste Mal, dass bei Ripple der Verdacht des Insiderhandels im Raum steht.

In der inzwischen beigelegten Klage mit der Börsenaufsicht SEC wurde Larsen und seiner Frau vorgeworfen, im Hintergrund 450 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von XRP-Token realisiert zu haben. XRP-Chef Garlinghouse hat selbst in diesem Zeitraum 150 Millionen US-Dollar verkauft. Anleger fürchten daher nun erneut, als "Exit Liquidity" missbraucht zu werden, wobei solche Insiderverkäufe bereits in der Vergangenheit lokale Hochs bei der Wertentwicklung von XRP angezeigt haben. Allerdings muss es sich bei den Bewegungen von Larsens Krypto-Beständen nicht unbedingt um massive Insiderverkäufe handeln, sondern könnte auch in Zusammenhang mit dem Unternehmen Evernorth stehen.

Evernorth: XRP-Treasury-Strategie geht an die Börse

So soll Anfang des Jahres 2026 ein SPAC-Deal mit der Firma Armada Acquisition Corp II stattfinden, die das Unternehmen Evernorth an die Börse bringt. Dabei handelt es sich um eine Firma mit XRP-Treasury-Strategie. Zum Start soll das Unternehmen bereits Anteile an dem Altcoin in Höhe von einer Milliarde US-Dollar akkumulieren. Weitere sollen im Anschluss folgen. Die Transaktionen könnten also in Zusammenhang mit Larsens zugesagter Mitfinanzierung in Höhe von 50 Millionen XRP stehen.

Zusätzlich beabsichtigt das Unternehmen, die eigenen Bestände nicht nur durch den Kauf und damit das Antreiben des Preises zu steigern. Weitere Geschäftszwecke sind laut einer Pressemitteilung institutionelles Lending, die Bereitstellung von Liquidität sowie die Nutzung von DeFi-Renditechancen. "Evernorth ist darauf ausgelegt, Investoren mehr als nur ein Engagement in den XRP-Preis zu bieten", betonte CEO Asheesh Birla. Es gibt also spannende Entwicklungen bei XRP, die aber nicht zwangsläufig positiv sind.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Innovation als XRP-Alternative

Einige Investoren wenden sich in dieser Situation Bitcoin Hyper (HYPER) zu. Dieses Projekt möchte ähnliche Renditen wie Bitcoin in seiner Frühphase bieten. Bitcoin Hyper erweitert die Bitcoin-Grundlage mit Programmierbarkeit und Transaktionsgeschwindigkeiten auf Solana-Niveau. Diese Funktionen haben Investoreninteresse geweckt. Der Vorverkauf nähert sich 24 Millionen Dollar nach nur wenigen Wochen. Das Projekt nutzt Solanas Ausführungsschicht für schnelle Transaktionen durch Einbindung der Solana Virtual Machine (SVM).

Die Verbindung erfolgt über eine Brücke, die BTC im Bitcoin-Netzwerk sperrt. Im Gegenzug wird eine verpackte BTC-Version im Bitcoin Hyper Ökosystem erstellt. Diese kann in dApps genutzt werden, während das Original im Bitcoin-Netzwerk gesichert bleibt. Layer-2-Lösungen wie Bitcoin Hyper sind für die Skalierbarkeit wichtig. Layer-2-Token haben eine Gesamtbewertung von 14,9 Milliarden Dollar erreicht. Der 25-Millionen-Meilenstein könnte in Stunden erreicht werden, wobei Bitcoin Hyper während des Vorverkaufs am günstigsten ist.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.