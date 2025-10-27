XRP vor dem Durchbruch: Analysten sehen Kursziel von 7 US-Dollar

XRP legt wieder zu und schiebt sich zwischenzeitlich sogar an BNB vorbei. Damit stand der Coin zwischenzeitlich als drittwertvollste Kryptowährung im Markt, ehe das Segment wieder umgeschlagen und BNB aufgeholt hat. Parallel steigt die Erwartung auf eine weitere Zinssenkung im Oktober mit einer genannten Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent. Niedrigere Zinsen schaffen Spielraum für Risikoassets und viele Stimmen verdichten sich, dass der klassische Vierjahreszyklus nicht mehr eins zu eins greift.

Technische Analyse: Schlüsselzonen und Kursziele bis 15 US-Dollar

Chartseitig bleibt der Bereich um 2,58 bis 2,71 US-Dollar der Prüfstein. Dieser Level hatte in früheren Phasen schon als Schlüsselmarke für größere Bewegungen gedient. Ein Ausbruch folgte zuletzt mit einem Schub bis 3,02 US-Dollar. Oberhalb davon öffnet sich Luft bis 3,20 US-Dollar. Das frühere Hoch bei rund 3,60 US-Dollar bleibt das Fernziel. Ein Rücklauf darf die Zone um 2,40 US-Dollar nicht nachhaltig preisgeben.

Aus dem Lager der bekannten XRP Analysten werden Kurszonen immer klarer benannt. Mickey Bull nennt ein rotes Band mit erstem Ziel bei 7 US-Dollar. Bei Ausweitung wären 11 bis 15 US-Dollar drin. Diese Marken passen zur Idee einer letzten Expansionsphase im aktuellen Zyklus. Von Bitcoin kommt Rückenwind, falls die Leitwährung seitwärts bis leicht abwärts konsolidiert und damit Kapital in Altcoins freigibt. Für den Durchbruch braucht es einen sauberen Move über 2,50 US-Dollar und anschließend Druck in Richtung 3,20 US-Dollar.

Marktumfeld und Katalysatoren: Swell Event als Treiber

Rund um Ripple häufen sich News, Partnerschaften und Branchengespräche. In den sozialen Kanälen kursieren Berichte über steigende Derivatenutzung sowie Zuflüsse in neue Produkte. Zudem wirft das Swell Event Anfang November seinen Schatten voraus. Auf Gästelisten finden sich große Namen aus Finanz und Tech. Historisch hatte das Swell Event nur selten unmittelbare Kursreaktionen ausgelöst, doch das Timing im aktuellen Marktumfeld sorgt diesmal für deutlich mehr Möglichkeiten.

Makrotrends bleiben ein Joker für XRP. Eine weitere Zinssenkung und anziehende Liquidität wären ein freundliches Umfeld. Gleichzeitig sollte die Community kurzfristige Übertreibungen einpreisen. Spikes aus Social Media können beide Richtungen verstärken. Die Marktstruktur spricht dennoch für ein Szenario, in dem Altcoins verspätet anziehen. XRP wäre in so einem Setup einer der liquideren Kandidaten. Auch aus dem Trading-Umfeld kommen zusätzliche Impulse: Mehrere bekannte Daytrader zeigen öffentlich Interesse an XRP und heizen die Diskussion weiter an.

Dabei gibt es am Markt derzeit auch kurzfristig gute Chancen, ohne auf Leverage Positionen zurückgreifen zu müssen.



