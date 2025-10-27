DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Bessent: Fünf Kandidaten für Fed-Vorsitz

Nach Aussage von US-Finanzminister Scott Bessent gibt es fünf Kandidaten, die für den Posten des nächsten Vorsitzenden der US-Notenbank Federal Reserve in Betracht gezogen werden. Auf der endgültigen Kandidatenliste stünden der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, der ehemalige Fed-Gouverneur Kevin Warsh, die derzeitigen Fed-Gouverneure Christopher Waller und Michelle Bowman sowie der BlackRock-Manager Rick Rieder, sagte Bessent Reportern an Bord der Air Force One. Er plane, Präsident Trump kurz nach Thanksgiving eine Liste von Kandidaten vorzulegen. Der Präsident werde später seinen Kandidaten auswählen.

Chicago Fed: US-Arbeitslosenquote weitgehend unverändert

Eine am Montag von der Chicago Fed veröffentlichte Schätzung deutet darauf hin, dass die Arbeitslosenquote in den USA in den vergangenen beiden Monaten weitgehend stabil geblieben ist. Die Echtzeit-Prognose der Arbeitslosenquote der Chicago Fed sieht die Quote im Oktober bei 4,35 Prozent, gegenüber 4,34 Prozent im September. Die letzte offizielle Zahl des Bureau of Labor Statistics, die Anfang September veröffentlicht wurde, hatte für August eine Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent ausgewiesen. Die Chicago Fed teilte mit, dass ihre Schätzung die aufgrund des Shutdowns höhere Arbeitslosigkeit von Bundesbediensteten wahrscheinlich nur teilweise widerspiegele.

EU: Gespräche mit China über Seltene Erden

Die EU-Kommission wird in dieser Woche in Brüssel mit Vertretern Chinas über Handelsbeschränkungen für Seltene Erden zu sprechen. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, dass chinesische Vertreter am Donnerstag in die De-facto-Hauptstadt der EU reisen würden, wobei am Montag eine Videokonferenz stattfinden solle, um die Grundlage für die Gespräche zu schaffen. Chinas Handelsministerium hatte Anfang dieses Monats für diese Mineralien neue Exportbeschränkungen erlassen. Unter anderem müssen Lieferanten eine Genehmigung für den Export einiger Produkte mit bestimmten Seltenerdmaterialien einholen, wobei auch chinesische Waren, die mit bestimmten Technologien hergestellt werden, den neuen Kontrollen unterliegen.

October 27, 2025

