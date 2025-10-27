The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.10.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.10.2025
ISIN Name
KYG7306U1022 PUJIANG INTERNAT. DL-,01
KYG8588G1001 SUNKWAN P.G. DL-,000001
NO0003028904 VEND MARKETPLAC. A NK-,50
US025816DM85 AMER.EXPRESS 23/26 FLR
US29405E4061 ENVERIC BIOSCIEN. DL-,01
