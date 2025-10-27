Anzeige
27.10.2025 20:00 Uhr
0DTE- & 1DTE-Optionen handeln - Kostenloses Webinar morgen um 18:00 Uhr

Kurze Laufzeit, große Wirkung - präzises Trading mit 0DTE- und 1DTE-Optionen. In diesem Webinar zeigt Adrian Büchner Strategien für den manuellen Handel von 0DTE- und 1DTE-Optionen über die Trader Workstation (TWS) im Rahmen des Multi-Märkte-Kontos von WH SelfInvest. Dabei wird auch das Backtesting mit der Software "Option Omega" kurz vorgestellt. Abschließend erfahren Sie, welche Vorteile die Automatisierung dieses speziellen Handelsansatzes bietet - insbesondere bei Optionen mit sehr kurzer Restlaufzeit von nur wenigen Stunden.

    Dienstag, 28.10.25, 18:00 Uhr

    Jetzt kostenlos anmelden

    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

