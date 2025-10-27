© Foto: Rodrigo Abd - AP

Argentiniens Finanzmärkte haben am Montag nach den wichtigen Zwischenwahlen ein spektakuläres Comeback gefeiert. Nach dem überraschend deutlichen Sieg von Präsident Javier Milei bei den Halbzeitwahlen setzen Investoren wieder auf seine radikale marktwirtschaftliche Reformagenda - und auf stärkere Rückendeckung aus Washington und Präsident Trump. Der argentinische Peso legte im frühen Handel rund 9 Prozent zum US-Dollar zu - der stärkste Tagesgewinn seit über 20 Jahren. Staatsanleihen in US-Dollar, etwa die 2046 fällige Benchmark, sprangen laut Handelsdaten um etwa 11 Cent auf 66 Cent je Dollar. Und der Leitindex Merval schoss um 17 Prozent nach oben, vor allem Banktitel waren gefragt. Die …