AMD schmiedet eine milliardenschwere Allianz mit dem US-Energieministerium. Zwei Supercomputer sollen bahnbrechende Fortschritte bei Krebstherapien und Kernfusion ermöglichen. CEO Lisa Su und Energieminister Chris Wright versprechen Durchbrüche innerhalb weniger Jahre. Die Aktie setzt ihre Rally fort.AMD hat am Montag eine Partnerschaft über ein Volumen von einer Milliarde Dollar mit dem US-Energieministerium bekanntgegeben. Gemeinsam wollen beide Seiten zwei Supercomputer entwickeln, die große ...

