Nach den jüngsten Rücksetzern nimmt die Nordex-Aktie jetzt wieder Fahrt auf. Nach Börsenschluss hat der Windturbinen-Hersteller nach einem starken dritten Quartal die Margenziele deutlich angehoben. Das Management erwartet weitere Erfolge im Schlussquartal. Anleger reagieren begeistert.Der Windturbinen-Hersteller Nordex wird nach einem guten Quartal optimistischer für seinen Jahresgewinn. Die Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA-Marge) werde nun bei 7,5 bis 8,5 Prozent erwartet, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.