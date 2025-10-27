Der Tech-Pionier legt in dieser Woche seine Zahlen vor und will dabei seinen Führungsanspruch im KI- und Cloud-Geschäft untermauern. Laut der Analysten der Investmentbank HSBC stehen die Vorzeichen gut. Doch es gibt Risikoherde. Analysten erwarten Erlöse von rund 76,4 Milliarden US-Dollar und damit etwas mehr als das eigene Management sowie der Marktkonsens. Auch beim operativen Gewinn und beim Ergebnis je Aktie werden leichte Übertreffungen prognostiziert. Im Fokus der Anleger steht jedoch vor allem die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...