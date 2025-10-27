Die Wall Street feiert kräftig. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 klettern auf neue Bestmarken. Vor allem Technologiewerte profitieren von Entspannungssignalen im US-chinesischen Handelsstreit. Tesla legt besonders stark zu. China und die USA sprechen von einer vorläufigen Einigung vor dem Gipfeltreffen am Donnerstag.In Erwartung einer baldigen Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China ist die Rekordjagd an den US-Börsen am Montag weitergegangen. Technologiewerte waren die größten Profiteure, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
