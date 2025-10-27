Die neuen Premium- und Max-Mitgliedschaften von Klarna kombinieren Cashback, Reisevergünstigungen und erstklassige Abonnements in einem Paket und bieten einen 10-fachen Wert ohne Mindestumsatz.

Klarna, eine globale digitale Bank und Zahlungsdienstleister, hat heute sein neues globales Mitgliedschaftsprogramm mit den beiden Modellen Premium und Max vorgestellt. Das Programm bietet Premium-Vorteile wie Cashback, Reisevergünstigungen und Lifestyle-Prämien zu einem transparenten monatlichen Preis. Teuere Kredite aufzunehmen ist nicht erforderlich. Die Einführung dieses Programms ist ein bedeutender Schritt in der Entwicklung von Klarna zu einer vollwertigen digitalen Bank, die Kunden dabei unterstützt, ihr Geld mit Mehrwert und Kontrolle zu verwalten.

"Wir sind der Meinung, dass Verbraucher keine teuren Kredite aufnehmen müssen sollten, um Zugang zu Premium-Vorteilen zu erhalten", so David Sandström, Chief Marketing Officer bei Klarna. "Viele Jahrzehnte waren exklusive Vergünstigungen wie Zugang zu Flughafen-Lounges, Concierge-Abonnements und Premium-Reiseversicherungen nur Inhabern von Elite-Kreditkarten vorbehalten. Klarna will dies ändern. Mit einer Klarna-Mitgliedschaft können Verbraucher Reise-, Lifestyle- und Digital-Erlebnisse in einem umfassenden Paket genießen, ganz ohne kreditbasierte Prämien oder versteckte Kosten."

Klassische Kreditkarten verleiten Verbraucher dazu, mehr auszugeben, um Prämien zu erhalten. Die neue Mitgliedschaft von Klarna stellt dieses Modell auf den Kopf und bietet Nutzern Premium-Vorteile, ohne dass diese zu viel ausgeben oder Schulden machen müssen. Premium- und Max-Mitglieder profitieren von monatlichen Vorteilen im Wert von über 400 Euro, unter anderem Zugang zu Flughafen-Lounges, Reiseversicherung, ClassPass-Mitgliedschaft und Top-Abonnements wie Vogue, GQ, Headspace, The New York Times, The Times und The Sunday Times.

Die Mitglieder können jetzt ihr bei Klarna gesammeltes Cashback direkt bei führenden Partnern aus der Reise- und Gastgewerbebranche einlösen, einschließlich weltweit führender Fluggesellschaften wie Air France-KLM, British Airways, United Airlines und Turkish Airlines und renommierter Hotelgruppen wie Accor, IHG Hotels Resorts, Radisson, Global Hotel Alliance und Wyndham.

Klarna hat derzeit über 1 Million aktive Mitgliedskunden und definiert neu, was Verbraucher von modernen Finanzdienstleistungen erwarten können. Premium und Max bieten mehr als 10x ihren monatlichen Preis an Lifestyle- und Reisevorteilen und zählen damit zu den umfassendsten derzeit verfügbaren Abonnement-Mitgliedschaftsprogrammen.

Premium- und Max-Angebote im Überblick

Premium Kosten: 17,99 pro Monat für einen monatlichen Gesamtwert in Höhe von mehr als 2.000 an Vergünstigungen und Vorteilen pro Jahr* Abonnements für folgende Angebote: BILD, Blinkist, ClassPass, Clue, Condé Nast (Vogue GQ), foodora, Headspace, Laundryheap, Omni, Picsart, SvD, The New York Times, The Times und The Sunday Times, WELT, Viaplay 0,5 Cashback überall, wenn Sie Ihr Klarna-Guthaben verwenden Weltweite Reiseversicherung 16 g schwere Metallkarte (Silber oder Schwarz)

Max Kosten: 44,99 pro Monat für einen monatlichen Gesamtwert in Höhe von mehr als 5.000 an Vergünstigungen und Vorteilen pro Jahr* Abonnements für folgende Angebote: ASMALLWORLD, Audiobooks.com, BILD, Blinkist, ClassPass, Clue, Condé Nast (Vogue GQ), foodora, Headspace, Laundryheap, Omni, Picsart, SvD, The New York Times, The Times und Sunday Times, WELT, Viaplay 1 Dauer-Cashback, wenn Sie Ihr Klarna-Guthaben verwenden Umfassende Reise-, Mietwagen- und Stornoversicherung aus beliebigen Gründen Unbegrenzter Zugang zu Flughafenlounges weltweit über den LoungeKey Pass (über 1.600 Lounges und Reiseerlebnisse) Exklusive, 16 g schwere Metallkarte in Roségold



Hinweis für die Redaktion:

Eine Ausweitung des Angebots auf die USA ist für die kommenden Wochen geplant.

Der monatliche Wert der Vergünstigungen und Vorteile variiert je nach Markt.

Abonnementangebote variieren je nach Markt.

Die Premium- und Max-Tarife werden den Kunden von Klarna in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen. Neue Partnerschaften, Angebote und Dienstleistungen werden den Kunden kontinuierlich über die Klarna-App und die eigenen Kanäle von Klarna bekannt gegeben.

Über Klarna

Klarna ist eine globale digitale Bank und ein Anbieter von flexiblen Zahlungslösungen. Klarna verfolgt die Mission, überall und für alles verfügbar zu sein. Mittlerweile verzeichnet Klarna über 111 Millionen aktive Nutzern weltweit, wickelt 2,9 Millionen Transaktionen pro Tag ab und ermöglicht es seinen Kunden dank seines KI-gestützten Zahlungs- und Handelsnetzwerks, smarter zu bezahlen. Verbraucher können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Mehr als 790.000 Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, unter anderem Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group, Nike und Airbnb. Weitere Informationen erhalten Sie unter Klarna.com

