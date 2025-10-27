Anzeige
Mehr »
Montag, 27.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Automatisierung ist das neue Gold: Telescope Innovations erfindet Entdeckung von Medizin & Materialien neu!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1K023 | ISIN: DE000A1K0235 | Ticker-Symbol: SMHN
Xetra
27.10.25 | 17:35
36,220 Euro
-1,52 % -0,560
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
TecDAX
1-Jahres-Chart
SUSS MICROTEC SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SUSS MICROTEC SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
29,28029,44023:00
28,80029,02022:00
Dow Jones News
27.10.2025 22:33 Uhr
282 Leser
Artikel bewerten:
(0)

NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.329 Pkt - Suss mit Kurseinbruch

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 24.329 Pkt - Suss mit Kurseinbruch

DOW JONES--Suss Microtec sind am Montag nachbörslich schwer unter die Räder gekommen, nachdem der Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie am Abend erneut seine Prognosen gesenkt hatte. Beim Broker Lang & Schwarz wurde der Kurs gegenüber dem Xetra-Schluss um rund 20 Prozent nach unten genommen.

Für Deutsche Börse ging es um rund 1 Prozent nach oben. Der Börsenbetreiber übertraf mit seinen Quartalszahlen fast durchweg die Erwartungen. Nordex verteuerten sich um rund 5 Prozent, nachdem das Windenergieunternehmen die Prognose für die operative Gewinnmarge 2025 erhöht hatte.

Um über 3 Prozent nach unten ging es für Hypoport nach gesenkten Prognosen des Finanzdienstleisters für Umsatz und Rohertrag im Gesamtjahr 2025.

Norma meldete für das dritte Quartal einen nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf des Firmenwerts von rund 50 Millionen Euro. Der Kurs kam um 2 Prozent zurück.

Hamburger Hafen und Logistik zeigten sich wenig bewegt von gesenkten Prognosen für das Betriebsergebnis bei einem weiter erwarteten starken Umsatzanstieg. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
21:58 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.319    24.309    +0,0% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 16:59 ET (20:59 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.