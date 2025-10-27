Was ihr als SEO-Expert:innen seit 20 Jahren lernt, stellt Googles KI auf den Kopf. Eine neue Studie zeigt jetzt, wie sehr sich die Spielregeln ändern. Jahrelang galt in der Suchmaschinenoptimierung das Mantra der Top-10-Platzierung als unumstößliches Ziel. Eine aktuelle Studie stellt diese Annahme nun fundamental infrage. Konkret zeigt die Untersuchung, dass KI-gestützte Suchdienste wie Googles AI Overviews (AIO) ihre Antworten oft auf Quellen stützen, ...

