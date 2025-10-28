Bitcoin-Nachfrage könnte durch Bitcoin Hyper so viel gesteigert werden

Eines der am heißesten erwarteten Kryptoprojekte, welches in diesem Jahr seinen Launch vollziehen wird, ist die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper. Dies lässt sich unter anderem an der beachtlichen Finanzierungssumme von mehr als 25 Mio. USD erkennen. Sie verspricht zahlreiche Vorteile, welche für die führende Kryptowährung ein neues Zeitalter einleiten sollen. Wie stark die neue Layer-2 die Bitcoin-Nachfrage wirklich steigern kann, wollen wir in dem folgenden Beitrag näher analysieren.

So soll Bitcoin Hyper die Nachfrage nach Bitcoin steigern

Die meisten Investoren betrachten Bitcoin aufgrund seiner technologischen Limitierungen noch immer hauptsächlich als einen Wertspeicher, woher sich auch seine Rolle als digitales Gold ableiten lässt. Allerdings kann auf diese Weise nur für eine begrenzte Nachfrage gesorgt werden. Deshalb soll Bitcoin Hyper in dieser Hinsicht einige Vorzüge bieten.

Denn das direkt auf der Bitcoin-Basischain aufbauende Ökosystem sorgt mithilfe der Ergänzung der SVM (Solana Virtual Machine) als App-Layer für eine deutlich bessere Skalierbarkeit. Auf diese Weise können schon einmal einige der Kernprobleme von Bitcoin behoben werden, der noch immer nur rund 3 TPS, Verarbeitungszeiten von mindestens 10 Minuten und Gebühren von rund 1 USD erreicht.

Bitcoin Hyper finally unlocks fast and cheap Bitcoin transactions.



Durch die Erweiterung sind Transaktionen in wenigen Millisekunden, mit Gebühren von weniger als 1 Cent und mit theoretisch unendlicher Bandbreite für ausreichend Kryptosektoren möglich. Ebenso erlaubt das Ökosystem die Deponierung von dezentralen Anwendungen unterschiedlichster Branchen, für welche Bitcoin die Hauptwährung und der native HYPER-Coin den Treibstoff für die Gasgebühren darstellt.

Zugänglich ist Bitcoin Hyper über die kanonische Brücke, welche die Layer-2 mit der Bitcoin-Basischain verbindet. Über diese können BTC eingezahlt und als gewrappte Version auf der Skalierungslösung bereitgestellt werden. Dort lassen sie sich für zusätzliche DeFi-Renditen, Freischaltung von Zugängen, Absicherungen von Immobilien, Tokenisierung und mehr nutzen. Somit kommt auch die durch Nutzen getriebene Nachfrage hinzu.

So hoch könnte die Bitcoin-Nachfrage durch Bitcoin Hyper ausfallen

Laut den Angaben des Blogs von Bitcoin Hyper lassen sich SVM-Programme nativ auf der Rollup-Architektur betreiben und über das Standard-Solana-Tooling ansprechen. Zuletzt wurden hingegen noch mit dem neuesten Entwicklerupdate eigene Entwicklertools bereitgestellt, welche die Adoption noch stärker vereinfachen sollen.

Solana gehörte im Jahr 2025 mit rund 3.900 monatlich aktiven Entwicklern und 1.200 Vollzeitentwicklern zu den führenden Blockchains, wobei sie mit einem Entwicklerzugewinn von 7.625 und einem jährlichen Wachstum von 83 % sogar die Nummer 1 war. Allein bei dem letzten Breakout-Hackathon wurden 1.412 Projekte von mehr als 10.000 Teilnehmern eingereicht. Hinzu kommen andere Entwickler mit ähnlichen Fähigkeiten, die sich anschließen könnten.

JUST IN: 7,500+ DEVELOPERS REGISTERED FOR @SOLANA HACKATHON, MORE THAN ALL OTHER BLOCKCHAINS!



Es ist davon auszugehen, dass je nach Marketing und Zugänglichkeit zu Beginn nur ein kleiner einstelliger Prozentteil auf das Ökosystem von Bitcoin Hyper umschwenken wird. Je nach Anzahl von Events, Förderungen und weiteren Bemühungen könnten bis Jahresende 50 bis 120 neue Demos und Prototypen entstehen, von denen jedoch nur 10 bis 25 etwas reifer und 5 bis 15 produktionsnahe Early-Apps hervorbringen dürften. Denn die Hackathon-Konversationsraten liegen meist bei 1 bis 3 %.

Im Bärenfall ist für Bitcoin Hyper von einem TVL von 10 bis 50 Mio. USD, im Basisfall von 50 bis 150 Mio. USD und im Bullenfall von 250 bis 500 Mio. USD auszugehen. Rechnet man damit, dass davon rund 70 % in Bitcoin verwahrt werden, kommt man auf einen Anteil von 61 bis 306 BTC, 306 bis 918 BTC oder 1.528 bis 3.057 BTC.

Vorverkauf von Bitcoin Hyper nur noch für kurze Zeit verfügbar

Wer sich nun noch beeilt, kann die HYPER-Coins vor den Anlegern an den Kryptobörsen kaufen. Denn noch befindet sich das Projekt im Presale, der bisher 25,07 Mio. USD eingenommen hat und den HYPER-Token in der aktuellen Phase noch für weniger als zwei Tage für einen Preis in Höhe von 0,013185 USD anbietet.

Zu finden ist der Vorverkauf auf der offiziellen Website von Bitcoin Hyper. Mit dieser verbindet man eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet und kann anschließend mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder Bankkarte zahlen.

Zudem wird bereits während des Fundraisings die Möglichkeit geboten, die HYPER-Coins in den Staking-Pool einzuzahlen, um somit ein passives Einkommen in Höhe von 47 % pro Jahr zu erhalten. Dieses wird proportional zur Anzahl der gestakten Token vergütet und ist somit variabel.

