Snorter-Kurs-Prognose: Sind nach 1. Listungstag durch Wale 14x zu erwarten?

Heute wurde der Coin des brandneuen Handelsroboters für Blockchains mit dem Namen Snorter Bot erstmalig von den Börsen auf Solana und Ethereum eingeführt. Zu seinen größten Vorteilen zählen die niedrigsten Gebühren und die höchste Geschwindigkeit, welche beim Sniping und Copytrading besonders gute Resultate erzielen sollen.

Da die verschiedenen Vorzüge des neuen Handelsroboters für die SNORT-Tokeninhaber freigeschaltet werden, soll somit für eine natürliche Nachfrage nach dem eigenen Coin gesorgt werden, die in Bullenmärkten zusätzlich antreibt und in Bärenmärkten unterstützt.

Wer den SNORT-Token während des Vorverkaufs erworben und von den zahlreichen Preiserhöhungen mit den verschiedenen Stufen profitiert hat, wird schnell seine Gewinne abgesichert haben. Eine wesentlich größere Chance dürfte sich hingegen nach der Konsolidierungsphase geben, welche nun eingetreten ist.

Eingeführt wurde der SNORT-Coin für einen Preis in Höhe von 0,1083 USD, hat danach jedoch wegen der üblichen Gewinnmitnahmen der Vorverkaufsinvestoren zunächst eine Konsolidierung eingelegt, aus welcher sich SNORT bereits impulsiv befreit hat. Zeitweise wurde er auf Solana mit einem deutlichen Aufschlag gehandelt, der inzwischen aber über Arbitrage ausgeglichen wurde.

Ein Vorteil für die Investoren ist, dass das Team von Snorter 407.300 USD als Liquidität für die dezentralen Kryptobörsen gesperrt hat, um auf diese Weise für weniger Preisverzerrungen zu sorgen. Wie bei anderen bemerkenswerten Projekten sollten Investoren jedoch stets darauf achten, dass sie die richtigen Coins wählen, da es häufig Imitate gibt, welche auf deren Erfolgswelle mitreiten wollen.

Solana: https://birdeye.so/solana/token/5eEJpwFtBJTn7n9f6ryWmHjkPUQQghHt4YjvtMSjEEwj

Ethereum: https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x66af30A2A6158fe6c57057800A8eFECC32D524ba

Aktuell bietet sich für die Anleger ein deutlich attraktiveres Chance-Risiko-Verhältnis, wenn sie in den SNORT-Coin einsteigen wollen, der das Potenzial besitzt, die Performanz des BANANA-Coins von Banana Gun nachzuahmen.

Derzeit kommen die Telegram-Trading-Bots auf eine Marktkapitalisierung von fast 500 Mio. USD. Führende Vertreter aus dem Sektor erzielen dabei aktuell eine Bewertung in Höhe von rund 80 Mio. USD.

Im Gegensatz dazu wird der Snorter Bot Token zum aktuellen Zeitpunkt mit 17,55 Mio. USD bewertet. Somit bietet sich für SNORT eine noch deutlich größere Chance von mindestens 4x, wobei es bei den Allzeithochs von Konkurrenten wie Banana Gun auch schon wesentlich höhere Marktkapitalisierungen waren wie 243,90 Mio. USD, was 14x in Aussicht stellt.

Außerdem strömen derzeit Mittel von Großanlegern in Kryptowährungen und die Regulierungen haben sie attraktiver gestaltet, weshalb auch der algorithmische Handel zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Intelligente Trader verwenden Bots und Snorter wird einer der besten sein

Telegram bietet eine hervorragende Grundlage für diese Branche, da selbst Anfänger auf diese Weise einen leichten Einstieg erhalten. Dabei nutzt der Snorter Bot die Solana-Blockchain, was ihm bei der Geschwindigkeit, der Effizienz und den Gebühren Vorteile gewährt, die andere Handelsroboter nicht bieten.

Deswegen wird er vermutlich auch zunehmend das Interesse der intelligenten Trader erwecken, welche über niedrigere Handelsgebühren und weitere Vorteile eine höhere Rendite erzielen wollen. Aus diesem Grunde befindet sich der Snorter Bot auch erst am Anfang seines Erfolges.

In der letzten Zeit haben vor allem die Altcoins im Vergleich zu Bitcoin deutlich stärker gelitten. Nun scheint sich der Markt allerdings wieder zu drehen, während sich das Sentiment aufgrund der Annäherung Chinas und der USA im Handelskrieg wieder spürbar verbessert hat.

Der Snorter Bot könnte gerade in einem solchen Umfeld ein besonders großes Interesse verzeichnen, da er die chancenreichsten Coins schon vor den anderen Anlegern aufzeigen soll, wobei sie einen Vorteil bei der Aufspürung und Exekution erhalten.

Noch in der ersten Handelswoche könnte der SNORT-Coin ein oder zwei Nullen eliminieren. Denn das Team hat unmittelbar vor dem Launch des Token ein Burning durchgeführt, welches 50 % der Gesamtversorgung der SNORT-Token umfasst.

https://x.com/SnorterToken/status/1982811201831571579

Der erste Handelstag von Snorter scheint ein Glückstag zu sein, da sich der Krypto-Markt indessen wieder erholt, nachdem einige der gefährlichsten bärischen Faktoren für die Investoren eliminiert wurden.

Snorter Burning in Höhe von 50 % heizt das FOMO an

Es passiert nicht häufig, dass sich ein Kryptoprojekt zu einem solch hohen Burning entscheidet. Denn von Snorter wurden gleich 50 % der Gesamtversorgung und somit umgerechnet 250 Mio. SNORT-Token dauerhaft vernichtet. Auf diese Weise kann nicht nur das Vertrauen gesteigert, sondern auch für einen Katalysator gesorgt werden.

Nicht vergessen werden sollte, dass sich 25,4 Mio. SNORT-Token in dem Staking-Smart-Contract befinden, um von der jährlichen Rendite in Höhe von 95 % zu profitieren. Diese sind noch für die nächsten sieben Tage gesperrt, sodass sich diese Phase besonders förderlich auf den Kursverlauf auswirken kann, da der Verkaufsdruck minimiert wird.

Ebenso soll der Launch des Handelsroboters nicht mehr lange auf sich warten lassen, wie das Team kürzlich bekannt gab. Dann wird der neue Handelsroboter mit der Solana-Geschwindigkeit, der Multichain-Expansion und den niedrigsten Gebühren der Branche bereits nutzbar sein, während für eine natürliche Nachfrage nach dem Coin gesorgt wird. Die Prognosen von Analysten und Influencer in Höhe von 100x sind deshalb möglicherweise gar nicht übertrieben, sondern basieren auf einer arithmetischen Annäherung an die Realität.

Snorter Bot ist bereit für den Start

Der Handelsroboter von Snorter basiert vollständig auf der Solana-Blockchain, welche extrem schnelle Blockzeiten, eine Finalität von unter 1 Sekunde und Gebühren von weniger als 1 Cent hat. All dies gewährt ihm Vorteile auf dem Schlachtfeld, das über den Erfolg von Krypto-Trading-Bots entscheidet: dem Sniping.

Damit ist der direkte Kauf eines Coins gemeint, wenn dieser das erste Mal über eine Kryptobörse handelbar ist, wobei es meist sogar noch während des ersten Blocks geschieht. Auf diese Weise kann man noch vor anderen Investoren in einen explodierenden Coin einsteigen und somit höhere Gewinne erzielen.

Insbesondere bei Walen macht sich die Kostenersparnisse von Snorter noch stärker bezahlt. Deshalb kreisen sie jetzt schon um den neuen SNORT-Coin und könnten diesen selbst mit wenigen Investments schnell in die Höhe treiben.

Snorter wurde auch von der Best Wallet und somit einer der besten digitalen Geldbörsen unter die Rubrik "Upcoming Tokens" aufgenommen, in welcher sich die vielversprechendsten Kryptowährungen vor ihrer Markteinführung und nach dem Screening-Prozess befinden. Dies ist ein weiteres Anzeichen auf eine überdurchschnittliche Entwicklung. Herunterladbar ist sie über den Google Play Store und den Apple App Store.

Schließen Sie sich auch der Gemeinschaft von Snorter auf X und Instagram an, wo Sie früh von den neuesten Entwicklungen erfahren.

Jetzt Snorter Bot Token besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.