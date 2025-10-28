Das wäre ein Paukenschlag im Goldsektor: übernimmt Newmont den ewigen Rivalen Barrick Mining? Medien berichten, dass diese Option geprüft werde. So habe es Newmont auf das Joint Venture im US-Bundesstaat Nevada abgesehen. Kommt es tatsächlich zur Übernahme, dürfte dies der Anfang einer Übernahmewelle im Sektor sein. Bei den Explorern ist Formation Metals ein spannender Kandidat. Die Aktie hat gestern mit einem Kurssprung auf die erfolgreiche Kapitalerhöhung reagiert. Der CEO hält eine Ressourcenerweiterung auf bis zu 5 Mio. Unzen für möglich. Neben dem Goldpreis konsolidieren auch Rüstungsaktien. Analysten sehen bei Renk weiteres Abwärtspotenzial. Fällt die Aktie unter 60 EUR?

