Gold- & Silber-ETFs: Höchste Zuflüsse aller Zeiten!

ehr geehrte Leserinnen und Leser,

laut neuen Analysen der Bank of America haben Anleger in den letzten zehn Wochen 34,2 Milliarden USD in Gold- und Silber-ETFs investiert. Das ist ein neuer Rekord. Noch nie zuvor sind in einer solch kurzen Zeit derartige Kapitalsummen neu in Gold- und Silber-ETFs geflossen. Sämtliche Marktbeobachter sprechen von einer klaren "Käuferpanik" und der Angst, den großen Bullenmarkt bei den Edelmetallen zu verpassen.

Die massiven Zuflüsse in den Gold- und Silbermarkt bestätigen ein großes Anlegerinteresse, strategische Umschichtungen ("Raus aus Anleihen, rein in Gold") und ein sehr starkes Momentum.

Korrekturen wie die jüngste sind in einem solchen Bullenmarkt nur gesund und bieten Chancen für neu Einstiege bzw. Nachkauf!

Gold Royalty Corp.: Jubiläumsprojekt bedeutet Ritterschlag für die Unternehmensstrategie!

Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, British Columbia. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, ein diversifiziertes Portfolio an Royalty- und Streaming-Interessen aufzubauen und damit Investitionen zu ermöglichen, die weniger risikoreich sind als direkte Mininenbetriebe.

Dabei steht der Erwerb von Royalties und Streams in verschiedenen Lebenszyklus-Phasen von Rohstoffprojekten (Entwicklung, Produktion, Ramp-up) im Fokus, geachtet wird dabei auf ein kosteneffizientes operatives Modell mit schlanker Struktur. Das Portfolio umfasst mittlerweile 250 Royalties & Streams in diversen Rohstoffprojekten!

Quelle: Gold Royalty Corp.

Mit dem Verkauf des Projekts Spanish Moon an Kinross Gold Corporation und dem Einbehalten einer Net Smelter Return Royalty (NSR) in Höhe von 3% wurde erst kürzlich das 250. Asset besiegelt. Spanish Moon, ein Explorationsprojekt im Frühstadium, befindet sich in der Nähe der Mine Round Mountain von Kinross in Nevada, USA, einer Tier-1-Gerichtsbarkeit, in dem Gold Royalty bereits über eine starke Konzentration an Assets verfügt.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentiert stolz:

"Das beeindruckende Wachstum, das wir von 18 Royalties bei unserem Börsengang im März 2021 auf heute 250 Royalties und Streams erzielt haben, ist auf unsere vier einzigartigen Wachstumssäulen zurückzuführen, die alle im Laufe der Unternehmensgeschichte zu unserem Portfolio beigetragen haben. Wir haben Royalty- oder Stream-Finanzierungen direkt an Betreiber vergeben, wir haben Royalty- und Stream-Assets über Dritte wie Bergbauunternehmen und Prospektoren erworben, wir haben etablierte Royalty-Unternehmen wie Ely Gold, Golden Valley und Abitibi Royalties übernommen, und unser Prospektionsteam generiert Royalties intern durch unser Royalty-Generator-Modell."

Mit dieser smarten Herangehensweise, den im ersten Halbjahr 2025 vermeldeten Rekordumsätzen sowie dem starken Fokus auf Cashflow gefällt uns Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) sehr gut, erst recht nach dem aktuellen marktbedingten Kursrücksetzer!

Quelle: Gold Royalty Corp.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-ceo-on-record-revenue-in-q2-future-growth-and-strong-share-price-appreciation/

GoldMining Inc.: Identifizierte Antimon-Gehalte machen ein Flagschiffprojekt noch wertvoller!

GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) seinerseits konzentriert sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvorkommen in Nord- und Südamerika. Durch eine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem rund 21,5 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp., 9,9 Millionen Aktien von U.S. GoldMining Inc. und 19,1 Millionen Aktien von NevGold Corp.

Zu den Kernprojekten gehören unter anderem:

Das La?Mina?Gold?Projekt in Antioquia, Kolumbien

Das São?Jorge?Gold?Projekt im Bundesstaat Pará, Brasilien.

Das Projekt Yellowknife?Gold?Projekt in den Northwest Territories, Kanada

Das Unternehmen beziffert sein globales Ressourcen-Portfolio auf stattliche 12,4 Mio. Unzen Goldäquivalent (M&I) sowie weitere rund 9,1 Millionen Unzen (Inferred) - exklusive einiger ausgegliederter Beteiligungen.

Quelle: Gold Mining Inc.

Erst kürzlich wurden erste vielversprechende Untersuchungsergebnisse des Reverse Circulation-Bohrprogramms 2025 im zu 100% unternehmenseigenen Projekt São Jorge im brasilianischen Goldgebiet Tapajós bekannt gegeben. Das Programm dient der Erprobung neuer Ziele außerhalb bekannter Mineralisierungsbereiche und ist das bislang umfangreichste Explorationsprogramm des Unternehmens. Highlights hieraus waren:

Neue Explorationsfunde in vier neuen Goldprospektionsgebieten innerhalb eines Radius von 3,5 Kilometern um die bestehende Lagerstätte São Jorge.

Abschnitt Dragon West: 1 Meter mit 5,98 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au) in 19 Metern (m) Tiefe und 1 m mit 3,08 g/t Au ab einer Tiefe von 2 m

Abschnitt William North: 1 m mit 2,90 g/t Au ab 49 m Tiefe und 1 m mit 1,75 g/t Au ab 44 m Tiefe

Abschnitt Ivonette: 9 m mit 0,43 g/t Au ab 1 m Tiefe, darunter 1 m mit 1,06 g/t Au ab 4 m Tiefe

Abschnitt William South: 4 m mit 1,78 g/t Au aus 12 m Tiefe, einschließlich 1 m mit 5,03 g/t Au

Quelle: Gold Mining Inc.

Ende August erst gab GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) beim Projekt Crucero in Peru bekannt, dass bedeutende Antimon (Sb)-Mineralisierung in Verbindung mit der bekannten Gold (Au)-Mineralisierung identifiziert wurden und damit das Potenzial des Projekts für die Schaffung von Mehrwert durch mehrere Metalle besteht.

Antimon ist ein weltweit bedeutendes strategisches Industrie-Metall, dessen aktueller Spotpreis je nach Reinheit und Lieferant mit ca. 25.000 - 50.000 US-Dollar pro Tonne einen deutlichen Anstieg gegenüber den 11.600 US-Dollar pro Tonne zu Beginn des Jahres 2024 darstellt!

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-overview-of-the-latest-developments-in-all-projects-and-whats-next/

Fazit: Nutzen Sie die mögliche Kurskorrekturen!

GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) und Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) haben dieses Jahr bereits eine tolle Performance hingelegt! Der Newsflow beider Unternehmen ist nach wie vor sehr vielversprechend, so dass man die aktuelle Korrektur im Edelmetallsektor als Chance begreifen sollte, ganz nach dem Motto: endlich wieder Kaufkurse!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

