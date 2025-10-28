FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. Oktober 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen
07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz
07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen
07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen
07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz
07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz
07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen
07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen
07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz
07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen
07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen
08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz
08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen
08:30 DEU: Nordex, Analystenkonferenz zu Q3
10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen
11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen
12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen
12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen
14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu Q3
17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen
18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen
21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen
21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen
21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h) USA: Corning, Q3-Zahlen
USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen
USA: Edison International, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/25
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25
14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25
15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25
15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner.
DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi