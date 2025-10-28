NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 6,60 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Finnen seien im Wandel und profitierten dabei zunehmend von ihrer Präsenz in KI-Datenzentren, schrieb Janardan Menon am Montagabend in seiner Kaufempfehlung. Dadurch winke stetiges Wachstum, das es so vorher nicht gegeben habe. Gleichzeitig verbessere sich die Profitabilität. Die Aussichten im Mobilfunkbereich seien zwar nicht rosig. Enttäuschungen erwartet Menon allerdings auch hier nicht./ag/gl



ISIN: FI0009000681





