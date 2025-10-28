SIG Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

MEDIENMITTEILUNG

28. Oktober 2025 Ergebnisse drittes Quartal und neun Monate 2025

Vorbereitung auf Neuausrichtung in anspruchsvollem Marktumfeld Umsatzrückgang im dritten Quartal 2025 währungsbereinigt 3,9% (währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen[1] 4,3%)

Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 2025 währungsbereinigt 0,4% (währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen 1 Umsatzrückgang von 0,1%)

Umsatzrückgang von 0,1%) Bereinigte EBITDA-Marge im dritten Quartal 2025, einschliesslich einmaliger Aufwendungen, 16,0% (ohne einmalige Aufwendungen 24,0%; Q3 2024: 25,0%)

Bereinigte EBITDA-Marge in den ersten neun Monaten 2025, einschliesslich einmaliger Aufwendungen, 21,1% (ohne einmalige Aufwendungen 23,7%; 9M 2024: 24,0%)

Einmalige Aufwendungen in Höhe von EUR 320 Millionen vor Steuern gebucht im dritten Quartal 2025

Bestätigung der am 18. September 2025 veröffentlichten angepassten Prognose für das Gesamtjahr 2025

Investor Update am 30. Oktober 2025 mit Fokus auf Unternehmensstrategie Kennzahlen

(in EUR Millionen oder %) Neun Monate

bis30. Sept.

2025 Neun Monate

bis30. Sept.

2024 Drei Monate

bis30. Sept.

2025 Drei Monate

bis30. Sept.

2024 Gesamtumsatz 2.347,5 2.397,8 769,0 824,6 Bereinigtes EBITDA 495,4 575,4 123,4 205,9 Bereinigte EBITDA-Marge 21,1% 24,0% 16,0% 25,0% EBITDA 224,4 599,3 (139,1) 205,7 Bereinigtes EBIT 285,7 374,7 52,7 138,6 EBIT (42,1) 286,0 (221,6) 101,0 Bereinigtes Nettoergebnis 153,0 197,7 16,9 77,5 Nettoergebnis (130,8) 130,1 (221,8) 45,2 Freier Cashflow (84,4) 1,0 55,4 77,6

Einmalige Aufwendungen Wie am 18. September 2025 bekannt gegeben, hat der Konzern nach einer strategischen Überprüfung des Geschäfts und angesichts der derzeit schwachen Marktbedingungen im am 30. September 2025 endenden Quartal einmalige Aufwendungen in Höhe von EUR 320 Millionen vor Steuern gebucht, die zum grössten Teil nicht liquiditätswirksam sind. Es wird erwartet, dass der verbleibende Teil der Aufwendungen in Höhe von bis zu EUR 40 Millionen im vierten Quartal 2025 gebucht wird. Damit verbundene Mittelabflüsse werden auch in 2026 erfolgen. Die einmaligen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Bag-in-Box- und Standbeutel-Geschäft: Wertminderung in Höhe von rund EUR 100 Millionen auf dem Bag-in-Box- und Standbeutelgeschäft aufgrund der schwachen Konsumstimmung und der Geschäftsentwicklung, die sich auf die Werthaltigkeit der akquisitionsbezogenen Vermögenswerte ausgewirkt haben. Geschäft mit Frischprodukten (gekühlte Kartonpackungen): Wertminderung in Höhe von rund EUR 85 Millionen auf dem Geschäft mit Frischprodukten, hauptsächlich aufgrund der schwachen Marktbedingungen in China, die sich auf die Werthaltigkeit der Vermögenswerte ausgewirkt haben. Märkte und Kapazitäten: Wertminderung in Höhe von rund EUR 75 Millionen im Zusammenhang mit der Bewertung der erforderlichen Betriebskapazität im Bereich aseptischer Kartonpackungen vor dem Hintergrund des derzeit schwächeren Marktumfelds. Innovation: Aufwendungen in Höhe von rund EUR 55 Millionen, die hauptsächlich im Zusammenhang mit Anlagen, Ersatzteilen und der Wertminderung aktivierter Entwicklungskosten stehen. Restrukturierung/Sonstiges: Restrukturierungskosten in Höhe von rund EUR 5 Millionen. Gemäss der Definition des bereinigten EBITDA von SIG sind Aufwendungen, bei denen das regionale Management für die Erzielung von Renditen aus Kundenprojekten, wie Investitionen in Abfüllanlagen oder die Einführung neuer Produkte, verantwortlich ist, weiterhin im bereinigten EBITDA enthalten. Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten, Abschreibungen auf produktionsbezogenen Vermögenswerten und Restrukturierungskosten sind im bereinigten EBITDA nicht enthalten. Prognose für 2025 SIG bestätigt die am 18. September 2025 publizierte angepasste Prognose für das Gesamtjahr 2025. Das Unternehmen rechnet währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen weiterhin mit einem leicht negativen bis stagnierenden Umsatzwachstum. Mit den einmaligen Aufwendungen wird die bereinigte EBITDA-Marge voraussichtlich bei etwa 21% liegen. Ohne einmalige Aufwendungen wird die bereinigte EBITDA-Marge für 2025 voraussichtlich zwischen 24,0% und 24,5% liegen. Wie ebenfalls am 18. September 2025 angekündigt, wird der Verwaltungsrat vorschlagen, die Bardividende für das Geschäftsjahr 2025 auszusetzen. Mit dieser Entscheidung wurde der Kapitaldisziplin Priorität eingeräumt. Einzelheiten zu den Kreditbedingungen von SIG, die als unkritisch angesehen werden, folgen im Abschnitt "Verschuldungsgrad". Umsatz nach Regionen: neun Monate

(in EUR Millionen oder %) Neun Monate

bis30. Sept.

2025 Neun Monate

bis30. Sept.

2024 Veränderung Aus-

gewiesen Währungs-

bereinigt Europa 757,1 776,7 (2,5 %) (2,5 %) Indien, Naher Osten, Afrika (IMEA) 325,4 330,8 (1,6 %) 0,5% Asien-Pazifik (APAC) 626,5 639,9 (2,1 %) 0,1% Nord- und Südamerika (Americas) 638,0 650,0 (1,8 %) 4,2% Konzernfunktionen 0,5 0,4 Gesamtumsatz 2.347,5 2.397,8 (2,1 %) 0,4 %

Im bisherigen Jahresverlauf 2025 wurde die Umsatzentwicklung durch die schwächer werdende Konsumentenstimmung beeinträchtigt. Im ersten Quartal 2025 profitierten die Absatzmengen von einer positiveren Erwartungshaltung der Kunden hinsichtlich der Konsumnachfrage für das Gesamtjahr. Diese Dynamik schwächte sich im zweiten Quartal ab, was zunächst nur in einigen wenigen Märkten zu beobachten war. Im dritten Quartal kam es zu einem deutlichen Rückgang der Aufträge, da die Kunden ihre Lagerbestände an die sich verschlechternde Konsumentenstimmung anpassten. Umsatz nach Regionen: drittes Quartal

Drei Monate

bis30. Sept.

2025 Drei Monate

bis30. Sept.

2024 Veränderung (in EUR Millionen oder %) Aus-

gewiesen Währungs-

bereinigt Europa 243,3 260,1 (6,5%) (6,4%) Indien, Naher Osten, Afrika (IMEA) 97,1 110,1 (11,8%) (8,2%) Asien-Pazifik (APAC) 212,9 223,5 (4,7%) (1,4%) Nord- und Südamerika (Americas) 215,4 230,6 (6,6%) (1,5%) Konzernfunktionen 0,3 0,3 Gesamtumsatz 769,0 824,6 (6,7%) (3,9%)



Europa In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 sank der Umsatz in Europa währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen um 2,6% und währungsbereinigt um 2,5%. Nach einem aussergewöhnlichen Wachstum von 6,6% (währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen) in den ersten neun Monaten des Vorjahres normalisierte sich das Wachstum in der Region. Die bisherige Jahresentwicklung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die geringere Verfügbarkeit von Rohmilch für die aseptische Verarbeitung im Vergleich zum sehr guten Vorjahr. Darüber hinaus wurde das Wachstum im Vorjahr durch die Inbetriebnahme von Abfüllanlagen nach Kundengewinnen in den Vorjahren im Zusammenhang mit der EU-Verordnung über angebundene Verschlüsse unterstützt. Insbesondere Deutschland verzeichnete aufgrund einer verstärkten Verkäsung von Rohmilch und geringeren Exportmengen von UHT-Milch ein schwaches drittes Quartal. Auch die Kategorie Säfte verzeichnete einen Rückgang, der auf eine schwache Sommersaison zurückzuführen ist. SIG verfügt in der Region über eine gute Projektpipeline für Standbeutel-Lösungen und Bag-in-Box-Verpackungen für Milchprodukte. Indien, Naher Osten und Afrika In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 betrug das Umsatzwachstum in der Region Indien, Naher Osten und Afrika (IMEA) währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen 0,4%. Währungsbereinigt stieg der Umsatz in diesem Zeitraum um 0,5%. Nach einem starken Vorjahresquartal mit einem Wachstum von 20% ging der Umsatz im dritten Quartal um 8,2% zurück. Dies ist auf einen Rückgang der Nachfrage nach Kartonpackungen im Nahen Osten und in Afrika zurückzuführen. In Indien fiel das Marktwachstum geringer aus als erwartet, was sich insbesondere auf das Segment der kohlensäurefreien Erfrischungsgetränke für den Konsum unterwegs auswirkte. Das Umsatzwachstum bei Bag-in-Box-Verpackungen und Standbeuteln war dank des Wachstums in Indien stark. Asien-Pazifik In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 lag das Umsatzwachstum in der Region Asien-Pazifik währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen bei 0,1%. Im dritten Quartal verzeichnete die Region einen Umsatzrückgang von 1,4%. In China setzt SIG bei aseptischen Kartonpackungen weiterhin auf das Angebot differenzierter Verpackungsgrössen und die Einführung neuer Produkte, was trotz eines schwachen Marktumfelds zu Marktanteilsgewinnen führte. Bei gekühlten Kartonpackungen wurde die Entwicklung durch den verstärkten Wettbewerb in einem schwierigen Marktumfeld beeinträchtigt, während Bag-in-Box-Verpackungen für Milchprodukte ein gutes Wachstum verzeichneten. In anderen Teilen der Region führte die Marktschwäche in Thailand und Vietnam zu einem Abbau der Lagerbestände bei Kunden, der durch eine Erholung in Indonesien teilweise ausgeglichen wurde. Nord- und Südamerika In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 betrug das Umsatzwachstum in Nord- und Südamerika währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen 2,6% und währungsbereinigt 4,2%. Im dritten Quartal 2025 ging der Umsatz währungsbereinigt und zu konstanten Kunststoffpreisen um 2,8% zurück. Seit Jahresbeginn verzeichnete SIG im Bereich aseptische Kartonpackungen, insbesondere für Milchprodukte, ein gutes Wachstum in Mexiko, Chile, Argentinien und Kolumbien. Dies wurde durch den Lagerabbau bei Kunden in Brasilien ausgeglichen. In den USA verzeichnete das Bag-in-Box-Geschäft, nach einem guten Wachstum im Vorfeld der wichtigen «100-Tage-Sommer»-Periode, insbesondere bei Sirup und Milchprodukten, im dritten Quartal einen Rückgang. Die Nachfrage im Bereich «Out-of-Home-Dining» blieb aufgrund der gedämpften Konsumentenstimmung weiterhin schwach. Das Bag-in-Box-Geschäft wurde auch durch einen rückläufigen Markt im Detailhandel beeinträchtigt, wo die Kategorie Wein rückläufig ist, sowie durch geringere Volumina im industriellen Bereich. Bereinigtes EBITDA Das bereinigte EBITDA für die ersten neun Monate des Jahres belief sich auf EUR 495,4 Millionen (9M 2024: EUR 575,4 Millionen). Die bereinigte EBITDA-Marge von 21,1% für die ersten neun Monate (9M 2024: 24,0%) wurde durch die oben beschriebenen einmaligen Aufwendungen beeinflusst. Ohne diese Aufwendungen belief sich das bereinigte EBITDA auf EUR 556,3 Millionen und die Marge auf 23,7%. Währungsbereinigt und ohne einmalige Aufwendungen stieg das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten des Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,3%. Seit Jahresbeginn hat die Aufwertung des Euro insbesondere gegenüber dem brasilianischen Real, dem mexikanischen Peso, dem US-Dollar und dem chinesischen Renminbi die bereinigte EBITDA-Marge um 50 Basispunkte reduziert. Die Verbesserungen des bereinigten EBITDA gegenüber den ersten neun Monaten 2024 sind auf Preiserhöhungen und einen günstigen Produktmix sowie niedrigere Rohmaterialkosten zurückzuführen, die vor allem durch ein günstiges Preisumfeld für Polymere bedingt waren. Die höheren Produktionskosten sind auf nicht absorbierte Fixkosten und eine geringere Produktionseffizienz aufgrund der schwächer als erwartet ausgefallenen Volumina im dritten Quartal zurückzuführen. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten wurden durch Lohninflation und Wachstumsinvestitionen in der ersten Jahreshälfte beeinflusst, während sich der Anstieg im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 verlangsamte. Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung des Periodenergebnisses zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA: (in EUR Millionen) Neun Monate

bis 30. Sept.

2024 Neun Monate

bis 30. Sept.

2025

ohne Einmal-

aufwendungen Einmalige

Aufwen-

dungen[2] Neun Monate

bis30. Sept.

2025 Gewinn für die Berichtsperiode 130,1 138,2 (269,0) (130,8) Nettofinanzaufwand 107,9 92,9 92,9 Steueraufwand 48,0 46,7 (50,9) (4,2) Abschreibungen und Amortisationen 313,3 266,5 266,5 EBITDA 599,3 544,4 (320,0) 224,4 Nicht realisierter Verlust/(Gewinn) aus operativen Derivaten (13,2) 4,6 4,6 Restrukturierungskosten, netto 7,2 0,7 1,9 2,6 Transaktions- und akquisitionsbedingte Kosten 2,8 2,6 2,6 Wertänderung einer bedingten Gegenleistung (38,2) (3,7) (3,7) Wertminderungsverluste 15,9 0,2 250,6 250,8 Sonstiges 1,6 7,5 6,6 14,1 Bereinigtes EBITDA 575,4 556,3 (60,9) 495,4

Nettoergebnis und bereinigtes Nettoergebnis Das bereinigte Nettoergebnis belief sich in den ersten neun Monaten 2025 auf EUR 153,0 Millionen (9M 2024: EUR 197,7 Millionen). Ohne die oben beschriebenen einmaligen Aufwendungen lag das bereinigte Nettoergebnis bei EUR 196,9 Millionen und damit auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Der Rückgang des bereinigten EBITDA und die höheren Abschreibungen wurden durch niedrigere Steuer- und Finanzaufwendungen ausgeglichen. Der Verlust für den Berichtszeitraum belief sich auf EUR 130,8 Millionen, was auf die einmaligen Aufwendungen zurückzuführen ist. Ohne diese einmaligen Aufwendungen betrug der Gewinn für den Berichtszeitraum EUR 138,2 Millionen. Einzelheiten zur Überleitung des Periodenergebnisses zum bereinigten Nettoergebnis sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. (in EUR Millionen) Neun Monate

bis 30. Sept.

2024 Neun Monate

bis 30. Sept.2025

ohne Einmal-

aufwendungen Einmalige

Aufwen-

dungen[3] Neun Monate

bis 30. Sept.

2025 Gewinn/(Verlust) für die Berichtsperiode 130,1 138,2 (269,0) (130,8) Nicht liquiditätswirksame Währungseffekte von Darlehen in nicht-funktionaler Währung

und realisierte Währungseffekte aufgrund Refinanzierung 0,9 (1,1) (1,1) Amortisation von Transaktionskosten 2,1 3,0 3,0 Wertveränderung bei finanzierungsbezogenen Derivaten 3,3 1,8 1,8 Abschreibung und Amortisation Kaufpreisallokation Onex-Übernahme 77,3 22,3 22,3 Amortisation Kaufpreisallokation andere Übernahmen 35,3 34,5 34,5 Nettoeffekt der frühzeitigen Rückzahlung eines Darlehens 1,6 - - Sonstiges 0,6 - - Bereinigungen EBITDA[4] (23,9) 11,9 259,1 271,0 Steuerliche Auswirkungen auf die oben genannten Posten (29,6) (13,7) (34,0) (47,7) Bereinigter Nettogewinn 197,7 196,9 (43,9) 153,0

Die geringeren Abschreibungen und Amortisationen für die Onex-Übernahme hängen damit zusammen, dass die Amortisation im ersten Quartal 2025 zum letzten Mal anfiel. Nettoinvestitionen (in EUR Millionen) Neun Monate

bis 30. Sept.

2025 Neun Monate

bis 30. Sept.

2024 Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (netto, inklusive Verkaufserlöse) 74,5 90,4 Abfüllanlagen und damit verbundene Ausrüstung 124,6 136,8 Investitionen 199,1 227,2 Vorauszahlungen (72,5) (97,7) Nettoinvestitionen 126,6 129,5 Leasingzahlungen 42,3 41,1 Nettoinvestitionen, einschliesslich Leasingzahlungen 168,9 170,6

Die Nettoinvestitionen beliefen sich auf EUR 168,9 Millionen und lagen damit auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Auch in Prozent des Umsatzes blieben die Nettoinvestitionen einschliesslich Leasingzahlungen mit rund 7% auf dem Niveau des Vorjahres. Freier Cashflow (in EUR Millionen) Neun Monate

bis 30. Sept.

2025 Neun Monate

bis 30. Sept.

2024 Mittelzufluss aus operativer Tätigkeit 157,0 269,3 Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (netto) (199,1 (227,2) Leasingzahlungen (42,3) (41,1) Freier Cashflow (84,4) 1,0

Der freie Cashflow für die neun Monate bis zum 30. September 2025 spiegelt vor allem die Auswirkungen des im Vergleich zum Vorjahreszeitraum niedrigeren EBITDA wider, einschliesslich ungünstiger Wechselkursentwicklungen und einem Anstieg der Kundenprämien für das starke Volumenwachstum im Jahr 2024. Entsprechend der üblichen Saisonalität wird im vierten Quartal die stärkste Cashflow-Generierung erwartet. Verschuldungsgrad (in EUR Millionen) Per Per Per 30. Sept. 31. Dez. 30. Sept. 2025 2024 2024 Bruttoschulden 2.686,6 2.474,9 2.675,9 Flüssige Mittel 275,8 303,4 273,6 Nettoverschuldung 2.410,8 2.171,5 2.402,3 Nettoverschuldungsgrad (letzte zwölf Monate) 3,3 2,6 3,0

Die Nettoverschuldungsquote, definiert als Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA, betrug zum 30. September 2025 3,3x (30. September 2024: 3,0x). Der Anstieg gegenüber dem 31. Dezember 2024 ist eine Folge der üblichen Saisonalität. Die Nettoverschuldung zum 30. September 2025 lag auf dem gleichen Niveau wie zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Der leichte Anstieg der Bruttoschulden aufgrund des Baus des Werks in Indien wurde durch die Umrechnung von US-Dollar-Schulden in einen niedrigeren Euro-Betrag ausgeglichen. Die Kreditbedingungen sehen eine Nettoverschuldungsquote von maximal 4,0x vor, die halbjährlich überprüft wird. Die Berechnung basiert auf der Nettoverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA, ohne Wertminderungen von Vermögenswerten. Auf Basis dieser Berechnung betrug die Verschuldungsquote für die letzten zwölf Monate bis zum 30. September 2025 3,1x. Investor Update am 30. Oktober 2025 Der Präsident des Verwaltungsrats, Ola Rollén, und die Geschäftsleitung werden beim Investor Update am 30. Oktober 2025 über die Strategie, die Kapitalallokation und die mittelfristigen Ziele von SIG informieren.

Kontakt für Investoren: Ingrid McMahon

Director Investor Relations

Tel.: +41 52 543 1224

E-Mail: Ingrid.mcmahon@sig.biz

Kontakt für Medien: Andreas Hildenbrand

Lemongrass Communications

Tel.: +41 44 202 5238

E-Mail: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency [1] Beim Wachstum zu konstanten Kunststoffpreisen werden die Auswirkungen von Preisänderungen bei Kunststoff im Bag-in-Box- und Standbeutel-Geschäft nicht berücksichtigt. Änderungen beim Kunststoffpreis werden direkt an die Kunden weitergegeben. [2] Ungeprüft [3] Ungeprüft [4] Die Bereinigungen des EBITDA sind der Tabelle zum bereinigten EBITDA zu entnehmen. Über SIG SIG ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen "for better" - besser für unsere Kunden, für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Welt. Mit unserem einzigartigen Portfolio aus aseptischen Kartonpackungen, Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln mit Verschlüssen arbeiten wir partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel- und Getränkeprodukte auf sichere, nachhaltige und erschwingliche Weise an Verbraucherinnen und Verbraucher in aller Welt zu bringen. Unsere Technologie und unsere herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für vielfältige Produkte, smartere Produktionswerke und vernetzte Verpackungen anzubieten, die den sich ständig ändernden Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht werden. Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit, und wir streben danach, ein regeneratives System für Lebensmittelverpackungen zu schaffen. Gegründet im Jahr 1853, hat SIG den Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz, und ist an der SIX Swiss Exchange notiert. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 9.600 Mitarbeitenden ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 100 Ländern einzugehen. 2024 produzierte SIG 57 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz von EUR 3,3 Milliarden. SIG hat ein AAA ESG-Rating von MSCI, ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis und ist im FTSE4Good Index vertreten. Weitere Informationen unter www.sig.biz .



