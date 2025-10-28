Der globale Chip-Boom hält unvermindert an, angetrieben von der steigenden Nachfrage nach Halbleitern für künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und digitale Infrastrukturen. Branchenprimus TSMC meldet Rekordgewinne und unterstreicht damit die enorme Wachstumsdynamik der Chipindustrie. Die jüngsten Zahlen des weltgrößten Chip-Auftragsfertigers Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) zeigen eindrucksvoll, wie ungebrochen stark die Nachfrage nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE