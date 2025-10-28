Die Bitcoin-Holding Strategy setzt laut neuen Meldungen ihr Kaufprogramm weiter fort. Kann das dem Kurs wieder auf die Sprünge helfen? Strategy kauft weiter Am Montag ist bekannt geworden, dass die BTC-Holding Strategy unter der Leitung von CEO Michael Saylor erneut Käufe beim Bitcoin durchgeführt hat. Konkret akkumulierte das Unternehmen 390 Anteile an der Mutter aller Kryptowährungen im Gesamtwert von 43,4 Millionen US$. Dieser Kauf wurde zu einem ...

