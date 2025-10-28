© Foto: Matthias Balk - dpa

Guggenheim hebt Microsoft auf "Kaufen" und sieht in der KI-Integration von Office und Azure großes Gewinnpotenzial - trotz der hohen Bewertung.Die Investmentbank Guggenheim zeigt sich optimistisch für Microsoft. Analyst John DiFucci stufte die Aktie des Tech-Konzerns von "Neutral" auf "Kaufen" hoch und setzte das Kursziel auf 586 US-Dollar fest. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits 24 Prozent zugelegt. "Langweilig ist schön" - Microsofts Stärke liegt in Stabilität DiFucci räumte ein, dass Microsofts Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau teuer bewertet ist und wohl auch künftig kaum als günstig gelten wird. Dennoch hält er die Bewertung angesichts der starken Geschäftsentwicklung für …