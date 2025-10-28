Das Instrument BYW0 DE000A40ZVG1 BAYWA AG BZR SUBSCRIPTION_RIGHT hat seinen ersten Handelstag am 28.10.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument BYW0 DE000A40ZVG1 BAYWA AG BZR SUBSCRIPTION_RIGHT has its first trading date on 28.10.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
