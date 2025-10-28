The following instruments on XETRA do have their first trading 28.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.10.2025
Aktien
1 CNE1000075S4 Sany Heavy Industry Co. Ltd.
2 AU0000227720 Advance Metals Ltd.
3 AU0000216889 Aurora Energy Metals Ltd.
4 US44862P2083 Hycroft Mining Holding Corp.
5 DE000A40ZVG1 BAYWA AG BZR
6 US29405E5050 Enveric Biosciences Inc.
Anleihen
1 XS3216289663 Contact Energy Ltd.
2 DE000A30VRK1 BSK 1818 AG
3 XS3219374975 Alpha Bank S.A.
4 NO0013684662 Arles I B.V.
5 XS3217583049 Bank of America Corp.
6 XS3216166663 British American Tobacco PLC
7 XS3218068990 Svenska Handelsbanken AB
8 XS3216167638 British American Tobacco PLC
9 DE000A383G64 Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)
