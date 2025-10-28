Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 28
|27/10/2025
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base
(Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|27/10/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1065800508.94
|8.4801
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|27/10/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1065800508.94
|11.3022
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|27/10/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|197800000.00
|2251077773.47
|8.5388
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|27/10/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|197800000.00
|2251077773.47
|11.3806
|USD
