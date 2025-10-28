Wirtschafts- und Finanztermine im Überblick:Der Tag steht im Zeichen großer Spannung: Mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank und den Quartalszahlen der Tech-Giganten - Alphabet, Microsoft, Meta und Ebay - entscheidet sich, ob die jüngste Rally weitergeht. Parallel öffnen auch Schwergewichte wie Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Adidas, BASF und Boeing ihre Bücher. Während Powell in Washington über die Zinsrichtung spricht, blicken Investoren in ...

