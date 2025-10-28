Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 28
[28.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|LU2941599081
|23,817,873.00
|EUR
|0
|243,327,308.85
|10.2162
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|LU2941599248
|1,567,575.00
|USD
|0
|16,201,775.93
|10.3356
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|LU2941599834
|838,122.00
|GBP
|0
|8,496,854.49
|10.138
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|LU2994520851
|12,045,763.00
|USD
|0
|124,265,534.89
|10.3161
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|LU2994520935
|879,975.00
|USD
|0
|8,879,656.32
|10.0908
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,831.31
|10.1933
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|250,744.34
|10.0298
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,034.87
|10.0187
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|27.10.25
|LU2941599594
|10,000.00
|CHF
|0
|99,969.13
|9.9969
