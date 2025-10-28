EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Ein Tochterunternehmen der Netfonds AG erwirbt weitere Fondsinitiatoren, sowie einen Schweizer Fondsmanager. Zusätzliches jährliches EBITDA von 1,30 Mio. Euro erwartet



Hamburg, 28. Oktober 2025 - Die GSR GmbH, ein Tochterunternehmen der Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), hat Kaufverträge zum Erwerb von 100 Prozent der Geschäftsanteile bzw. Aktien an zwei Fondsinitiatoren unterzeichnet. Zudem wurde ein schweizer Fondsinitiator, der als lizenzierter Portfoliomanager in der Schweiz zugelassen ist, erworben. Hiermit wird die Netfonds Gruppe zukünftig auch aktiv in der Schweiz vertreten sein und unter anderem den angeschlossenen Fondsberatern den vertrieblichen Zugang in die Schweiz ermöglichen.



Die vereinbarten Kaufpreise entsprechen den von Netfonds kommunizierten Bewertungsmultiples für Bestandsübernahmen. Über die genaue Höhe wurde Stillschweigen vereinbart. Durch diese Akquisition erhöht sich das von GSR administrierte Fondsvolumen um über 180 Mio. EUR auf insgesamt mehr als 650 Mio. EUR. Mit diesen Zukäufen setzt die Hamburger Netfonds Gruppe ihre Wachstumsstrategie konsequent fort, die neben organischem Wachstum auch Akquisitionen von Investment- und Versicherungsbeständen umfasst.



Die Finanzierung des Erwerbs erfolgt aus Eigenmitteln sowie aus Mitteln der im Dezember 2024 emittierten Anleihe.



Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe finden Sie unter www.netfonds-group.com und www.netfonds.de .

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München gelistet und über XETRA handelbar.





