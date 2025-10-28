Der Kurs der Metaplanet-Aktie ist zuletzt deutlich gefallen. Doch eine geniale Idee könnte jetzt die Rettung für die BTC-Holding bringen. Metaplanet unter Druck Da Metaplanet in den vergangenen Wochen einen massiven Rückgang des eigenen Premiums auf die BTC-Bestände verschmerzen musste, ist die Kauf-Strategie des Unternehmens ins Wanken geraten. Inzwischen musste sogar die Ausgabe neuer Warrants gestoppt werden und der Konzern sucht nach neuen Möglichkeiten, ...

