© Foto: Ren Junchuan - Xinhua via ZUMA Wire

Nach überraschenden Signalen aus den USA brechen Seltene-Erden-Aktien zum Teil zweistellig ein. Wird der politische Kurswechsel bald besiegelt?Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping haben die Märkte auf neue Aussagen aus Washington heftig reagiert. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte am Sonntag in mehreren TV-Interviews, China werde seine neuen Exportbeschränkungen für Seltene Erden "um ein Jahr verschieben und sie erneut prüfen". Zugleich kündigte er an, Peking werde wieder in großem Stil US-Sojabohnen kaufen. "Die Sojabohnenkäufe werden erheblich sein", sagte Bessent in der CBS-Sendung Face the Nation. US-Farmer könnten "sehr zuversichtlich …