Die Aktie von Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) notiert aktuell bei 220 EUR und bleibt damit auf einem bemerkenswert hohen Niveau - getrieben durch den weltweiten KI-Boom und neue technologische Kooperationen. Nach Monaten kontinuierlicher Kursgewinne hat AMD in der vergangenen Woche gleich mehrere strategische Schritte angekündigt: eine Partnerschaft mit OpenAI, neue Chip-Designs für das US-Energieministerium und einen technologischen ...

