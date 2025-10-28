Datum der Anmeldung:
24.10.2025
Aktenzeichen:
B8-100/25
Unternehmen:
Alterric Deutschland GmbH, Aurich; 51% Anteilserwerb an der EE Osterholz GmbH & Co. KG, Teuchern; Begründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
EEG-Strom, Windenergieanlagen, Windpark
