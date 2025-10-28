Datum der Anmeldung:
24.10.2025
Aktenzeichen:
B1-152/25
Unternehmen:
TPG Inc., Fort Worth, Vereinigte Staaten von Amerika; Mittelbarer Erwerb von Anteilen an und Alleinkontrolle über die Neumünster Designer Outlet GmbH, Neumünster, und die MGE Neumünster Siteco S.à r.l., Luxemburg
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
