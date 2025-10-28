Datum der Anmeldung:
23.10.2025
Aktenzeichen:
B1-141/25
Unternehmen:
Klaus Heinz Handels-GmbH, Sprockhövel/Erwerb der Mitkontrolle an der A&S Betondemontage GmbH und der A&S Recycling GmbH, beide Lehrte
Produktmärkte:
Abbruchdienstleistungen, Handel mit Zuschlagstoffen
