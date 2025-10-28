Datum der Anmeldung:
23.10.2025
Aktenzeichen:
B3-100/25
Unternehmen:
EZ Acquisition Company, LLC, Wilmington, Delaware/USA (Cerberus, NY/USA); Erwerb aller Anteile an und alleiniger Kontrolle über die EverZinc International, Inc., Houston, Texas/USA;
Produktmärkte:
Herstellung von Zinkpulver und -oxid
