Datum der Anmeldung:
22.10.2025
Aktenzeichen:
B1-150/25
Unternehmen:
Immobilientransaktion der DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, Mainz (Objektgesellschaft Gara), mit der Löhr & Becker Aktiengesellschaft, Koblenz
Produktmärkte:
Gewerbeimmobilien
