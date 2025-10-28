Das globale Firmenkunden- und Investmentbanking zeigte im Vorjahr starke Erholungstendenzen. Die Gesamteinnahmen stiegen um vier Prozent auf 827 Milliarden US-Dollar. Inklusive von Nichtbank-Finanzinstituten - dabei handelt es sich unter anderem um spezialisierte Investmentunternehmen oder Vermögensverwalter, die keine Banklizenz halten - erreichten die Einnahmen 989 Milliarden US-Dollar. Laut dem Financial Corporate and Investment Banking Report ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.