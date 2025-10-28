Air Liquide hat im dritten Quartal den schwierigen Marktbedingungen getrotzt. Zwar belasteten Währungseffekte den Umsatz, operativ blieb der französische Industriegasekonzern aber auf seinem profitablen Wachstumskurs. Besonders das Geschäft mit medizinischen Gasen stützte die Bilanz. Vorstandschef Jackow zeigt sich trotz Gegenwinds zuversichtlich.Air Liquide hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen des Marktes weitgehend erfüllt. Der Umsatz sank um 2,4 Prozent auf 6,60 Milliarden Euro, lag damit ...

