Um die Flottenziele in der EU zu erreichen und Strafzahlungen zu vermeiden, bildet der japanische Autobauer Mazda einen CO2-Pool mit seinem chinesischen Joint Venture Changan Mazda. Die Vereinbarung gilt vorerst für 2025, andere Hersteller können sich bis Ende November anschließen. Changan und Mazda sind in China bereits Partner und haben 2012 ein Joint Venture namens Changan Mazda gegründet. Mit der Limousine EZ-6, die in Europa unter dem Namen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net