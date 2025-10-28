© Foto: Wallstreet-Online

Der Schweizer Pharmariese Novartis setzt seinen Wachstumskurs auch im dritten Quartal 2025 fort und präsentiert robuste Geschäftszahlen.Vor allem stark nachgefragte Produkte in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen sorgen für Rückenwind. Der Konzern erzielte von Juli bis September einen Nettoumsatz von 13,9 Milliarden US-Dollar und übertraf damit das Vorjahresniveau deutlich. Das Plus ergibt sich in erster Linie aus höheren Absatzmengen bei zentralen Therapien, die das Unternehmen strategisch vorantreibt. Während Nachahmerprodukte in den USA bei wichtigen Marken wie Promacta oder Tasigna Druck auf die Erlöse ausüben, gelang es Novartis, diese Effekte durch erfolgreich etablierte …