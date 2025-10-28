Die Aktie der Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113) notiert derzeit bei 48 EUR - ein Niveau, das zuletzt im Frühjahr 2023 erreicht wurde. Nach einem turbulenten dritten Quartal und massiven Umstrukturierungen im Konzern ringen Anleger um eine Neubewertung des Luxusautobauers. Ein Gewinnrückgang von über 99 %, schwächelnde E-Auto-Verkäufe und geopolitische Unsicherheiten haben die Aktie stark belastet. Doch während die Stimmung kurzfristig gedrückt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
